Новобудови демонструють коливання цін, вторинне житло зростає — тенденції ринку

10:55 06.04.2026 |

Економіка

Новобудови демонструють коливання цін, вторинне житло зростає — тенденції ринкуВ Україні вартість за квадратний метр у новобудовах інтенсивно змінювалась протягом березня.

Про це йдеться в дослідженні від DIM.RIA.

Згідно з аналітикою, найбільше зростання ціни зафіксовано у Кіровоградській області - +3,5% порівняно з лютим, що вивело її на другу позицію за середньою ціною. А в Закарпатській області відбулось найбільше падіння ціни квадратного метра - на 7,5%.

Зазначається, що Київ залишається на першому місці за ціною: середня вартість квадратного метра у березні становила $1 393/м² (-2,3% порівняно з лютим 2026). Найдорожчі новобудови зосереджені в Печерському районі - середня вартість квадратного метра становить $2 669, найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна - $888/м².

Як йдеться в дослідженні, попит на нове житло серед українців у березні зростав практично по всій країні. Найпомітніше зростання - у Дніпропетровській (+25%), Чернігівській (+22%) та Черкаській (+21%) областях. Спад попиту спостерігався у Львівській (-7%), Чернівецькій (-0,8%) та Запорізькій (-0,3%) областях.

За даними DIM.RIA, вартість вторинного житла продовжує зростати в більшості областей України. Найбільші темпи зростання зафіксовано у Херсонській (+6%), Івано-Франківській (+5%), Закарпатській (+4%), Тернопільській (+4%), Київській (+4%), Харківській (+4%) та Кіровоградській (+4%) областях. Значне падіння ціни відбулось у Черкаській області - на 10%.

Зазначається, що найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру фіксується у Запорізькій області - $15,5 тис. Найдорожче житло у Києві: середня вартість у березні становила $89 тис.

Зокрема, в Києві найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в середньому коштує $180 тис., а найбюджетнішим - Деснянський, де середня вартість такої квартири становила $48 тис.

Як йдеться в аналітиці, протягом березня попит на вторинне житло зростав практично по всій території України. Найбільше збільшення інтересу - у Полтавській (+71%), Херсонській (+39%) та Сумській (+31%) областях. Помітне падіння попиту зафіксовано у Закарпатській (-28%) та Вінницькій (-6%) областях.

Водночас у березні кількість оголошень на вторинному ринку найбільше зросла у Сумській області (+17%). У всіх інших регіонах коливання пропозиції було в межах 5%.

За матеріалами: Економічна правда
 

