Оренда житла в Україні дорожчає на тлі зростання попиту: що відбувається з цінами

08:36 06.04.2026

Економіка

Оренда житла в Україні дорожчає на тлі зростання попиту: що відбувається з цінамиВ Україні інтерес до оренди житла на початку весни зростав, особливо динамічно у деяких центральних та наближених до фронту областях.

Про це йдеться в аналітиці від маркетплейсу DIM.RIA.

Згідно з дослідженням, найбільший ріст попиту - у Сумській (+36%), Черкаській (+34%), Чернігівській (+32%), Херсонській (+32%) та Полтавській (+31%) областях. Зниження інтересу до оренди фіксувалось у Закарпатській (-7%) та Запорізькій (-5%) областях.

Найбільший розрив між кількістю пропозицій та кількістю шукачів у Запорізькій області: у середньому на 1 оголошення припадає 18 орендарів. У Києві - 3 орендарі на 1 оголошення.

За даними аналітики, у березні 2026-го Київ розділив першу позицію за середньою ціною на оренду із Закарпатською областю - 22 тис. грн/місяць за однокімнатну квартиру. Найдешевше житло для оренди все ще у Харківській області: однокімнатна квартира в середньому коштує 5,5 тис. грн за місяць.

Зокрема, у столиці найдорожча оренда в Печерському районі - 22,5 тис. грн, найдешевша у Деснянському - 10 тис. грн за однокімнатну квартиру.

За даними DIM.RIA, у березні найбільше зростання кількості пропозицій у сегменті оренди спостерігалося у Чернігівській (+32%), Кіровоградській (+23%), Черкаській (+21%) та Чернівецькій (+19%) областях. Помітне скорочення пропозиції відбулось у Запорізькій (-28%) та Житомирській (-11%) областях.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3341  0,16 0,37 43,8918  0,13 0,29
EUR 50,0914  0,19 0,38 50,7523  0,15 0,29

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

