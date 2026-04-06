Оренда житла в Україні дорожчає на тлі зростання попиту: що відбувається з цінами

В Україні інтерес до оренди житла на початку весни зростав, особливо динамічно у деяких центральних та наближених до фронту областях.

Про це йдеться в аналітиці від маркетплейсу DIM.RIA.

Згідно з дослідженням, найбільший ріст попиту - у Сумській (+36%), Черкаській (+34%), Чернігівській (+32%), Херсонській (+32%) та Полтавській (+31%) областях. Зниження інтересу до оренди фіксувалось у Закарпатській (-7%) та Запорізькій (-5%) областях.

Найбільший розрив між кількістю пропозицій та кількістю шукачів у Запорізькій області: у середньому на 1 оголошення припадає 18 орендарів. У Києві - 3 орендарі на 1 оголошення.

За даними аналітики, у березні 2026-го Київ розділив першу позицію за середньою ціною на оренду із Закарпатською областю - 22 тис. грн/місяць за однокімнатну квартиру. Найдешевше житло для оренди все ще у Харківській області: однокімнатна квартира в середньому коштує 5,5 тис. грн за місяць.

Зокрема, у столиці найдорожча оренда в Печерському районі - 22,5 тис. грн, найдешевша у Деснянському - 10 тис. грн за однокімнатну квартиру.

За даними DIM.RIA, у березні найбільше зростання кількості пропозицій у сегменті оренди спостерігалося у Чернігівській (+32%), Кіровоградській (+23%), Черкаській (+21%) та Чернівецькій (+19%) областях. Помітне скорочення пропозиції відбулось у Запорізькій (-28%) та Житомирській (-11%) областях.