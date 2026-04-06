Запроваджено обов’язкове використання застосунку «Прозоре будівництво»

Із 1 квітня усі органи державного архітектурно-будівельного контролю переходять на використання застосунку «Прозоре будівництво» для прийняття в експлуатацію великих об'єктів: житлових комплексів, торговельних центрів, лікарень.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«Усі органи державного архітектурно-будівельного контролю переходять на використання застосунку «Прозоре будівництво». Його обов'язково застосовують під час виїзних оглядів для прийняття в експлуатацію об'єктів середнього та високого рівня складності (СС2 і СС3) - там, де питання безпеки є критично важливими», - йдеться в повідомленні.

Для невеликих і простих об'єктів (клас наслідків СС1) - наприклад, приватних будинків чи малих будівель - нічого не змінюється. Для них, як і раніше, діє декларативний принцип прийняття в експлуатацію.

Під час виїзних оглядів інспектори мають авторизуватися в застосунку через «Дію», заповнити обов'язковий чек-лист із фотофіксацією (для підтвердження наявності або відсутності необхідних документів та елементів основних систем та типових заходів), підписати документ про здійснення огляду з фіксацією геолокації.

Уся інформація автоматично передається до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) і зберігається там безстроково. Після підписання документів результати огляду - разом із фото - стають відкритими.

Наразі застосунок уже встановили понад 200 користувачів, які безпосередньо працюють у системі.

Очікується, що застосунок зробить процес прийняття об'єктів в експлуатацію більш прозорим, зрозумілим і уніфікованим.