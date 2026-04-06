Запроваджено обов’язкове використання застосунку «Прозоре будівництво»

09:23 02.04.2026 |

Економіка

Із 1 квітня усі органи державного архітектурно-будівельного контролю переходять на використання застосунку «Прозоре будівництво» для прийняття в експлуатацію великих об'єктів: житлових комплексів, торговельних центрів, лікарень.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«Усі органи державного архітектурно-будівельного контролю переходять на використання застосунку «Прозоре будівництво». Його обов'язково застосовують під час виїзних оглядів для прийняття в експлуатацію об'єктів середнього та високого рівня складності (СС2 і СС3) - там, де питання безпеки є критично важливими», - йдеться в повідомленні.

Для невеликих і простих об'єктів (клас наслідків СС1) - наприклад, приватних будинків чи малих будівель - нічого не змінюється. Для них, як і раніше, діє декларативний принцип прийняття в експлуатацію.

Під час виїзних оглядів інспектори мають авторизуватися в застосунку через «Дію», заповнити обов'язковий чек-лист із фотофіксацією (для підтвердження наявності або відсутності необхідних документів та елементів основних систем та типових заходів), підписати документ про здійснення огляду з фіксацією геолокації.

Уся інформація автоматично передається до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) і зберігається там безстроково. Після підписання документів результати огляду - разом із фото - стають відкритими.

Наразі застосунок уже встановили понад 200 користувачів, які безпосередньо працюють у системі.

Очікується, що застосунок зробить процес прийняття об'єктів в експлуатацію більш прозорим, зрозумілим і уніфікованим.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

