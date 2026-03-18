У Києві медіанна ціна однокімнатної квартири піднялась на 18% і станом на лютий 2026 року становить майже $79 тис., в більшості обласних центрів за рік медіанні ціни зросли на 10-20%, повідомили у пресслужбі "OLX Нерухомість".

Згідно дослідженню, найбільше подорожчання за рік зафіксовано в Тернополі, де медіанна вартість однокімнатної квартири зросла на 27% і у лютому 2026 року становила $51,3 тис. На другому місці за темпами зростання - Кропивницький, де ціни піднялися на 23%, до $30,7 тис.

В Одесі медіанна вартість однокімнатних квартир зросла на 22% - до $46,9 тис. Ще одним містом із суттєвим подорожчанням стало Рівне, медіанна ціна піднялась на 20%, до $58,6 тис.

В Івано-Франківську ціни зросли на 18% - до $47,4 тис., в Чернівцях - на 17%, до $58,1 тис., в Сумах - на 15%, майже до $23 тис. У Хмельницькому, Луцьку та Львові медіанні ціни зросли на 13% - відповідно до $39,5 тис., $51,8 тис. та $72,4 тис.

У Харкові та Полтаві - на 12%, до $24,5 тис. та $39 тис., у Житомирі - на 11% до $47,8 тис.

У частині обласних центрів зростання цін на купівлю однокімнатних квартир було більш помірним. Зокрема, на 10% зросла медіанна вартість однокімнатної квартири в Чернігові - до $34,4 тис. Приблизно так само зросли ціни в Дніпрі - до $31,8 тис. В Ужгороді подорожчання становило 8% - до $72,5 тис.

Ще більш стриману динаміку демонструють Вінниця та Черкаси, де зростання становило 3%. У Вінниці медіанна ціна піднялась до $49,3 тис., в Черкасах - до $44,8 тис.

У кількох обласних центрах ціни на житло за рік залишились на рівні минулого року або знизились. Зокрема, у Миколаєві медіанна ціна однокімнатної квартири майже не змінилась і становить близько $20 тис.

Невелике зниження зафіксовано у Херсоні - на 2%. Станом на лютий 2026 року медіанна ціна тут становить близько $14,2 тис. Найбільше падіння відбулось у Запоріжжі, на 7%. За рік вартість квартир знизилась з приблизно $16 тис. до $14,9 тис.

