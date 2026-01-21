Фінансові новини
21.01.26
- 03:01
- RSS
- мапа сайту
Частка дохідного житла на ринку нерухомості зростатиме у найближчі роки – експерт
14:17 20.01.2026 |
Частка дохідного житла (build-to-rent) в структурі житлового ринку у найближчі роки зростатиме, вимоги споживача до орендних сервісів збільшуватимуться, заявив співвласник Standard One Олександр Овчаренко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Сучасний орендар - це вимогливий користувач сервісу. У найближчі роки поведінка орендарів в Україні буде швидко еволюціонувати. Особливо у ціновому сегменті $500+ за оренду квартири на місяць. Тому ми прогнозуємо, що частка build-to-rent у структурі житлового ринку України стрімко зростатиме, насамперед у Києві, Львові та великих регіональних центрах", - прогнозує він.
Експерт зазначив, що на зрілих ринках, як-от Німеччина, Польща, Нідерланди, формат build-to-rent уже давно став окремим класом активів. І наразі ця нерухомість розвивається найбільш активно: загалом за минуле десятиріччя пропозиція зросла у 10 разів.
"Тенденція така, що весь світ іде в оренду, але якісну і керовану. Ми проходимо ті самі етапи розвитку, які раніше пройшли західні країни, а саме від хаотичного приватного ринку - до запиту на довіру та якість, потім поява операторів і брендованих будинків, і четвертий етап - формату "житло як сервіс" (housing-as-service). Ми зараз знаходимося між другим і третім етапами", - пояснив Овчаренко.
Серед перспективних системних напрямків формату build-to-rent він також назвав студентські кампуси та службове житло (хостели).
При цьому зазначив, що вимоги збільшуються як з боку орендарів, так і до них.
"Гадаю, наш ринок теж прийде до запиту про джерела доходу. Вся Європа працює так: ти маєш або підтвердити свої доходи, або надати поручителя. Може статися, що ми навіть до кауціонів прийдемо (kaution - депозит орендарю, який повертається орендатору після завершення строку дії угоди за вирахуванням пошкоджень або в повному обсязі, якщо їх немає - ІФ-У)",- прогнозує він.
Standard One (S1) - девелоперська компанія повного циклу, яка з 2016 року розвиває сегмент дохідної (build-to-rent) нерухомості у Києві. У портфелі - завершений проєкт "S1 ВДНГ" та нові будинки S1 Obolon, S1 Terminal, "S1 Нивки" та "S1 Позняки".
