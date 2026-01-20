Іпотека працює: «єОселя» видала 135 кредитів за тиждень

За минулий тиждень за програмою доступних кредитів "єОселя" українці отримали 135 нових кредитів на суму 263,8 млн грн.

Про це інформує Міністерство економіки.

З них кредити під 3% отримали 49 військовослужбовців та представників сектору безпеки, 4 медики, 4 педагоги та 3 науковці.

Кредити під 7% отримали 45 українців без власного житла та 30 внутрішньо переміщених осіб.

Загалом, з початку 2026 року скористалися програмою "єОселя" 250 українців, які отримали пільгових іпотек на суму 480,3 млн грн, зазначено у повідомленні.

Найбільше кредитів у межах програми надано у Київській області - 42, місті Києві - 26, у Львівській області - 11.

За типом нерухомості: 82 українці отримали кредит на житло першого продажу, з яких 35 об'єктів - на стадії будівництва. Ще 53 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку.