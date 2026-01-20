Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Іпотека працює: «єОселя» видала 135 кредитів за тиждень

09:59 20.01.2026 |

Економіка

За минулий тиждень за програмою доступних кредитів "єОселя" українці отримали 135 нових кредитів на суму 263,8 млн грн.

Про це інформує Міністерство економіки.

З них кредити під 3% отримали 49 військовослужбовців та представників сектору безпеки, 4 медики, 4 педагоги та 3 науковці.

Кредити під 7% отримали 45 українців без власного житла та 30 внутрішньо переміщених осіб.

Загалом, з початку 2026 року скористалися програмою "єОселя" 250 українців, які отримали пільгових іпотек на суму 480,3 млн грн, зазначено у повідомленні.

Найбільше кредитів у межах програми надано у Київській області - 42, місті Києві - 26, у Львівській області - 11.

За типом нерухомості: 82 українці отримали кредит на житло першого продажу, з яких 35 об'єктів - на стадії будівництва. Ще 53 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2678
  0,1452
 0,33
EUR
 1
 50,3031
  0,1341
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0000  0,07 0,16 43,8627  0,20 0,47
EUR 50,1385  0,02 0,03 50,5338  0,26 0,52

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,03 0,07 43,3100  0,05 0,12
EUR 50,3560  0,03 0,06 50,3738  0,01 0,01

