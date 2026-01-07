Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Частка інвестиційного попиту відновилася до 30% у 2025р

10:46 07.01.2026 |

Економіка

Інвестиція в нерухомість під оренду відновила привабливість після падіння у 2022-му, у деяких проєктах вона сягає 30%, повернулися запити іноземних покупців, повідомили українські забудовники, опитані агентством "Інтерфакс-Україна".

Особливістю 2025 року забудовники назвали повернення на первинний ринок пакетних інвесторів та покупців, для яких нерухомість стає одним із ліквідних активів для зберігання власних фінансів.

Комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Олена Рижова повідомила, що на ранніх етапах будівництва частка інвестиційних угод вже становить близько 15% загального обсягу продажів житла. "Проте для покупців це вже не короткострокові спекуляції, а один із найбільш надійних активів та способів зберегти власні гроші", - зауважила вона.

Керівник проектів Perfect Group Олексій Коваль зазначив, що торік частка інвестиційного попиту стабілізувалася.

"Інвесторів було в межах 25-30% - трохи менше в першій частині року та 45-55% в жовтні-грудні. На інвестпопит найбільше впливають доступність іпотеки/розстрочки, очікування щодо орендних ставок і загальна невизначеність", - повідомив він.

Своєю чергою в компанії DIM констатували зростання попиту на інвестиційні угоди, також за рахунок клієнтів, які раніше відкладали рішення. При цьому у компанії відмітили збільшення частки інвесторів з-за кордону.

В РІЕЛ повідомили, що після майже цілковитої паузи у 2022-2023 роках інтерес до "пакетних" угод у 2025 році поступово повернувся, і хоча все ще не масово, але вже на достатньому рівні, щоб говорити про відновлення інвестиційної активності. Компанія будує у столиці та Львові, динаміка продажів співставна, але у Києві відмічається зростання кількості запитів саме на інвестиційні покупки.

За словами керівниці департаменту продажів Greenville у Львові Юлії Білень, частка інвестиційних угод дещо трансформувалася, зокрема класичні короткострокові інвестиції поступилися місцем стратегічним вкладенням. "Інвестори віддають перевагу ліквідним житловим комплексам з масштабом та продуманою інфраструктурою, якісним будівництвом, щоб був потенціал зростання вартості. Тобто інвестиція сьогодні - це довгострокова стратегія", - каже Білень.

Пресслужба "Ковальської" теж підтвердила актуальність інвестицій у нерухомість під оренду як модель повернення капіталу та зауважила, що тут йдеться про довіру клієнтів до забудовника як важливу умову таких покупок.

"Єдина корекція, яка відбулася: до війни до 50% було інвестиційних купівель, наразі їх до 30%. Як забудовник, ми бачимо, що покупці, які хоч раз здійснили покупку квартири в наших житлових комплексах, надалі розглядають наші будинки для інвестицій. Наприклад, ми маємо постійних клієнтів, які мешкають в житловому комплексі "Русанівська Гавань" з 2019 року і продовжують вкладати кошти в нові черги будівництва. Або інвестори у "Зелений острів 2" придбали 20% квартир у новому будинку на Вавилових, 11, щойно з'явилася ця пропозиція ", - повідомили у пресслужбі.

Забудовники повідомили, що інвестори, які залишилися на ринку, частіше обирають ліквідні формати невеликих площ, одно-двокімнатні квартири з ергономічними плануваннями площею 37-66 кв. м, чи квартири з високою готовністю.

"Також бачимо, що зростає інтерес до житла, яке не потребує великих додаткових витрат/ремонту. В "Інтергал-Буді" доля покупців, які одразу розглядають купівлю квартири з ремонтом від забудовника поступово зростає. Розглядаємо у 2026 році збільшення частки продажів квартир з ремонтами з 30% до 40%. Для цього ще до старту продажів нового об'єкта ми одразу плануємо кількість або частку квартир із ремонтом під ключ від забудовника та плануємо це зробити стандартом нашої компанії", - додала Рижова.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,7155
  0,1521
 0,36
EUR
 1
 49,9216
  0,1224
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2739  0,16 0,39 42,8482  0,19 0,44
EUR 49,5186  0,14 0,29 50,2271  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9100  0,34 0,80 42,9400  0,34 0,80
EUR 50,5004  0,64 1,28 50,2185  0,33 0,67

ТОП-НОВИНИ

Бізнес