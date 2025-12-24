Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд виділив на житлові сертифікати ще 8,8 мільярда гривень

15:51 23.12.2025 |

Економіка

Уряд виділив з резервного фонду держбюджету 8,8 мільярда гривень на житлові сертифікати для купівлі нового житла замість знищеного через російську агресію.

Про це у Телеграм повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Ще майже 6300 людей зможуть отримати житлові сертифікати в рамках єВідновлення для купівлі нового житла замість знищеного через російську агресію. Уряд виділив з резервного фонду державного бюджету 8,8 млрд грн для фінансування таких компенсацій", - говориться у повідомленні.

Загалом за 2025 рік компенсації за пошкоджене чи знищене росією житло отримали понад 67 тисяч родин на загальну суму понад 31,5 млрд грн, розповіла Свириденко.

Також вона нагадала, що із 1 грудня стартував новий компонент "єВідновлення" для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.

Він передбачає надання житлового ваучера номіналом 2 млн грн, який можна буде використати для купівлі квартири чи будинку, інвестувати його у будівництво або використати кошти для першого внеску чи погашення платежу за іпотекою.

На першому етапі програма доступна ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю через війну.

"Прийом заявок на участь в програмі триває. Якщо ваше житло пошкоджене чи знищене внаслідок російської агресії, подати інформаційне повідомлення можна через ЦНАП, в нотаріуса, через застосунок або портал Дія", - написала Свириденко.

За матеріалами: Економічна правда
 

