Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринок нерухомості 2026: аналітики зробили прогноз

09:57 23.12.2025 |

Економіка

У 2025 році попит на купівлю квартир в Україні зріс на 4%, а пропозиція скоротилася на 15%. Попит на купівлю будинків на вторинному ринку зріс на 21%, пропозиція зменшилась на 2%.

Такі дані аналітиків "OLX Нерухомість".

"Попит на купівлю квартир зріс на 4%, тоді як пропозиція скоротилася на 15%. Через це медіанна вартість квартир по Україні зросла на 19%. Найвищі ціни зафіксовані у Києві, Львові, Івано-Франківську та Ужгороді", - говориться у повідомленні.

Аналітики фіксують рекордне зростання цін +60% за рік. Водночас першість за рівнем вартості зберігає Київ: медіанна ціна купівлі 1-кімнатної квартири у столиці зросла на 16% упродовж року.

"Загалом більшість обласних центрів продемонстрували зростання вартості, передусім у західних і центральних регіонах. Зниження цін спостерігалося лише у містах поблизу лінії бойових дій: Запоріжжі та Миколаєві", - говориться у публікації.

Попит на купівлю будинків на вторинному ринку зріс на 21%, в той час, як пропозиція зменшилась на 2%. Ціни продовжили зростати. Найбільше подорожчали будинки (+27%), тоді як медіанна вартість таунхаусів і дуплексів зросла на 5%.

Найдорожчими для купівлі залишаються будинки у Києві, Ужгороді, Львові та Одесі. У Тернополі та Запоріжжі ціни не змінилися, тоді як у південних і південно-східних регіонах зафіксовано зниження, зокрема у Херсоні (-22%), Дніпрі та Миколаєві (по -8%), а також у Вінниці (-5%), говориться у публікації.

"За наявної економічної та безпекової ситуації у 2026 році ринок нерухомості України, найімовірніше, зберігатиме поточну динаміку. Через обмежену пропозицію зростання попиту впливатиме на ріст цін", - прогнозують аналітики.

На вторинному ринку купівлі та продажу через руйнування житла, а також "відкладення" рішення про продаж нерухомості, можливе формування дефіциту пропозиції.

"Попит при цьому не лише зберігатиметься, а й найімовірніше, зростатиме. Це створюватиме додатковий тиск на ціни, особливо на квартири з автономним опаленням і житлові комплекси з резервним живленням", - говориться у повідомленні.

У 2026 році ціни на житло первинного ринку не знижуватимуться, вважають аналітики "OLX Нерухомість". Зокрема через обмежену кількістю нових проєктів, подорожчання будівельних матеріалів і дефіцит робочої сили.

Додатковим чинником є також зміна поведінки покупців: через високі ризики вони значно рідше готові інвестувати у житло на етапі котловану та чекати завершення будівництва, як це було до війни.

"Окремим драйвером залишатиметься: програма "єОселя", особливо для первинного ринку. Підтримувати попит також можуть житлові ваучери для військових і ВПО", - говориться у публікації.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1482
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 49,4904
  0,0179
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8181  0,13 0,30 42,3900  0,11 0,26
EUR 49,2225  0,03 0,05 49,9142  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0150  0,00 0,00 42,0450  0,00 0,00
EUR 49,4180  0,00 0,00 49,4490  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес