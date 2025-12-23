Ринок нерухомості 2026: аналітики зробили прогноз

У 2025 році попит на купівлю квартир в Україні зріс на 4%, а пропозиція скоротилася на 15%. Попит на купівлю будинків на вторинному ринку зріс на 21%, пропозиція зменшилась на 2%.

Такі дані аналітиків "OLX Нерухомість".

"Попит на купівлю квартир зріс на 4%, тоді як пропозиція скоротилася на 15%. Через це медіанна вартість квартир по Україні зросла на 19%. Найвищі ціни зафіксовані у Києві, Львові, Івано-Франківську та Ужгороді", - говориться у повідомленні.

Аналітики фіксують рекордне зростання цін +60% за рік. Водночас першість за рівнем вартості зберігає Київ: медіанна ціна купівлі 1-кімнатної квартири у столиці зросла на 16% упродовж року.

"Загалом більшість обласних центрів продемонстрували зростання вартості, передусім у західних і центральних регіонах. Зниження цін спостерігалося лише у містах поблизу лінії бойових дій: Запоріжжі та Миколаєві", - говориться у публікації.

Попит на купівлю будинків на вторинному ринку зріс на 21%, в той час, як пропозиція зменшилась на 2%. Ціни продовжили зростати. Найбільше подорожчали будинки (+27%), тоді як медіанна вартість таунхаусів і дуплексів зросла на 5%.

Найдорожчими для купівлі залишаються будинки у Києві, Ужгороді, Львові та Одесі. У Тернополі та Запоріжжі ціни не змінилися, тоді як у південних і південно-східних регіонах зафіксовано зниження, зокрема у Херсоні (-22%), Дніпрі та Миколаєві (по -8%), а також у Вінниці (-5%), говориться у публікації.

"За наявної економічної та безпекової ситуації у 2026 році ринок нерухомості України, найімовірніше, зберігатиме поточну динаміку. Через обмежену пропозицію зростання попиту впливатиме на ріст цін", - прогнозують аналітики.

На вторинному ринку купівлі та продажу через руйнування житла, а також "відкладення" рішення про продаж нерухомості, можливе формування дефіциту пропозиції.

"Попит при цьому не лише зберігатиметься, а й найімовірніше, зростатиме. Це створюватиме додатковий тиск на ціни, особливо на квартири з автономним опаленням і житлові комплекси з резервним живленням", - говориться у повідомленні.

У 2026 році ціни на житло первинного ринку не знижуватимуться, вважають аналітики "OLX Нерухомість". Зокрема через обмежену кількістю нових проєктів, подорожчання будівельних матеріалів і дефіцит робочої сили.

Додатковим чинником є також зміна поведінки покупців: через високі ризики вони значно рідше готові інвестувати у житло на етапі котловану та чекати завершення будівництва, як це було до війни.

"Окремим драйвером залишатиметься: програма "єОселя", особливо для первинного ринку. Підтримувати попит також можуть житлові ваучери для військових і ВПО", - говориться у публікації.