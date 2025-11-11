Фінансові новини
- |
- 11.11.25
- |
- 18:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
3 тисячі компаній стали резидентами «Дія.City». Вони сплатили 55 мільярдів податків
17:04 11.11.2025 |
З моменту запуску спеціального податкового режиму "Дія.City" його резидентами стали 3 тис. компаній.
Понад 400 з них - це defense tech-компанії, повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Ми запустили "Дія.City" за два тижні до початку повномасштабного вторгнення. Це унікальний податковий та правовий простір, який навіть у часи війни дав можливість екосистемі технологічного бізнесу та інноваційних стартапів розвиватися й робити внесок у стійкість української економіки", - зазначив він.
Міністр уточнив, що за весь час резиденти "Дія.City" сплатили близько 55 млрд грн податків - з кожним кварталом цей показник суттєво зростає.
Раніше повідомлялося, що Резиденти "Дія.City" за три квартали 2025 року сплатили більше податків, ніж за весь минулий рік - 22 млрд грн.
Стаття на тему:
07.11.25 Ініціатива щодо спецрежиму оподаткування е-резидентів не виправдала очікувань - Гетманцев
Запроваджена з 1 квітня 2024 року ініціатива про впровадження спеціального режиму оподаткування для е-резидентів не виправдала очікувань, замість 3 тис. зареєстровано лише 116, з них 82 як фізособи-підприємці, проте податкові надходження відсутні.
Що таке "Дія.City"
"Дія.City" - правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб - резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.
Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам "Дія.City" не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком. На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів "Дія.City", навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови "Дія.City" залишаються незмінними.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 серпня 2021 року підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія.City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міндіч контролював відмивання коштів «Енергоатома» – НАБУ
|Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ
|Німеччина планує наступного року збільшити оборонну підтримку України до €11,5 мільярда
|Стала відома особа ще одного фігуранта плівок НАБУ із впливового кола енергетиків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Пільги зі сплати мита у жовтні склали 43,4% від суми надходжень до бюджету
|Україна витрачає $8 мільярдів на будівництво щороку, 78% закупівель проходить без конкуренції, – дослідження
|3 тисячі компаній стали резидентами «Дія.City». Вони сплатили 55 мільярдів податків
|Замість КВЕДів Україна запровадить європейську класифікацію бізнесу з січня 2027 року
|Зеленський підписав закон що до посилення контролю за прозорістю місцевого самоврядування – віце-прем'єр
|Нафта перейшла до зростання, Brent подорожала до $64,4 за баррель
Бізнес
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики
|Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini
|Казахстан підписав із Nvidia меморандум про намір придбати ШІ-чіпи на $2 млрд
|Колишній топменеджер Tesla почав видобувати критичні матеріали зі старих акумуляторів
|Маск заявив, що виробництво Tesla Cybercab почнеться в квітні 2026 року
|$1 трлн для Маска: акціонери Tesla схвалили найбільшу корпоративну винагороду в історії