3 тисячі компаній стали резидентами «Дія.City». Вони сплатили 55 мільярдів податків

З моменту запуску спеціального податкового режиму "Дія.City" його резидентами стали 3 тис. компаній.

Понад 400 з них - це defense tech-компанії, повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми запустили "Дія.City" за два тижні до початку повномасштабного вторгнення. Це унікальний податковий та правовий простір, який навіть у часи війни дав можливість екосистемі технологічного бізнесу та інноваційних стартапів розвиватися й робити внесок у стійкість української економіки", - зазначив він.

Міністр уточнив, що за весь час резиденти "Дія.City" сплатили близько 55 млрд грн податків - з кожним кварталом цей показник суттєво зростає.

Раніше повідомлялося, що Резиденти "Дія.City" за три квартали 2025 року сплатили більше податків, ніж за весь минулий рік - 22 млрд грн.

Що таке "Дія.City"

"Дія.City" - правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб - резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.

Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам "Дія.City" не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком. На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів "Дія.City", навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови "Дія.City" залишаються незмінними.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 серпня 2021 року підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія.City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City".



