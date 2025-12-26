PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity спільно з Міністерством цифрової трансформації (Мінцифри) наразі працюють над змінами до чотирьох основних законів, які впливають на ринок, зокрема мова йде про закон про лотереї, Податковий кодекс, профільний закон про державне регулювання азартних ігор та закон про рекламу, повідомив керівник PlayCity Геннадій Новіков.





"Найбільш чутливими і водночас найбільш необхідними, на мою думку, є зміни у податковому законодавстві", - сказав Новіков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".





За його словами, наразі людина, наприклад, за ставки 1 тис. грн у букмекера з коефіцієнтом 1 до 1,1 мав би отримати 1,1 тис. грн та сплатити 23% податку на доходи фізичної особи та військового збору з 0,1 тис. грн, але за чинним податковим законодавством підлягає оподаткуванню вся сума виплати в 1,1 тис. грн, тож гравець отримує менше, аніж вклав.





"На мою думку, така модель є несправедливою і не стимулює грати легально. Ще більш проблемною ця ситуація виглядає в порівнянні з нелегальним ринком. Якщо це не одноденка, а більш-менш "стабільний" нелегальний оператор, то, швидше за все, виплату він (гравець - ІФ-У) отримає повністю", - наголосив Новіков.





Щодо можливості підвищення загального податкового навантаження на гральний бізнес, то, за словами керівника PlayCity, на даний час немає остаточно сформованої позиції.





"Нам потрібно ще внутрішньо це обговорити, зокрема, з Мінцифрою та іншими залученими органами, щоб чітко розуміти, які рішення є доцільними і які наслідки вони матимуть. Але ситуацію з податком на виграш точно треба виправити", - зауважив Новіков.





З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади - агентства "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора - Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).