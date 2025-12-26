Фінансові новини
- |
- 26.12.25
- |
- 16:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства
Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity спільно з Міністерством цифрової трансформації (Мінцифри) наразі працюють над змінами до чотирьох основних законів, які впливають на ринок, зокрема мова йде про закон про лотереї, Податковий кодекс, профільний закон про державне регулювання азартних ігор та закон про рекламу, повідомив керівник PlayCity Геннадій Новіков.
"Найбільш чутливими і водночас найбільш необхідними, на мою думку, є зміни у податковому законодавстві", - сказав Новіков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
За його словами, наразі людина, наприклад, за ставки 1 тис. грн у букмекера з коефіцієнтом 1 до 1,1 мав би отримати 1,1 тис. грн та сплатити 23% податку на доходи фізичної особи та військового збору з 0,1 тис. грн, але за чинним податковим законодавством підлягає оподаткуванню вся сума виплати в 1,1 тис. грн, тож гравець отримує менше, аніж вклав.
"На мою думку, така модель є несправедливою і не стимулює грати легально. Ще більш проблемною ця ситуація виглядає в порівнянні з нелегальним ринком. Якщо це не одноденка, а більш-менш "стабільний" нелегальний оператор, то, швидше за все, виплату він (гравець - ІФ-У) отримає повністю", - наголосив Новіков.
Щодо можливості підвищення загального податкового навантаження на гральний бізнес, то, за словами керівника PlayCity, на даний час немає остаточно сформованої позиції.
"Нам потрібно ще внутрішньо це обговорити, зокрема, з Мінцифрою та іншими залученими органами, щоб чітко розуміти, які рішення є доцільними і які наслідки вони матимуть. Але ситуацію з податком на виграш точно треба виправити", - зауважив Новіков.
З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади - агентства "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора - Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
|Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
|Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
|Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Уряд дозволив купувати інноваційні дорогі ліки коштами медзакладів, державного і місцевих бюджетів
|Нафта помірно дорожчає, Brent торгується на рівні $62,5 за барель
|Україна в 2025р зібрала 57,6 млн тонн зернових і 17,3 млн тонн олійних - Мінекономіки
|Пільговий лізинг під 5% для ОПК: в Україні запускають нову програму підтримки зброярів
|Ціна срібла вперше піднялася вище $75 за унцію, золото і платина також подорожчали до нових рекордів.
|PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства
Бізнес
|10 працівників Samsung арештовані за передавання Китаю технології 10 нм DRAM
|Експерти назвали браузери з "найгіршою" конфіденційністю: Chrome на другому місці
|Michelin і Sonatus створили систему контролю стану шин в режимі реального часу
|Нові високошвидкісні чипи HBM4 від Samsung успішно пройшли випробування NVIDIA
|Jaguar випустив останній автомобіль з ДВЗ перед переходом на електромобілі
|Рівень довіри компаній до судової системи найвищий з 2013 року – опитування ЄБА
|Репортер New York Times подав позов проти великих ШІ-компаній через порушення авторських прав