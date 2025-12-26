Фінансові новини
26.12.25
16:13
- RSS
- мапа сайту
Пільговий лізинг під 5% для ОПК: в Україні запускають нову програму підтримки зброярів
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запроваджує державну фінансову підтримку підприємств оборонно-промислового комплексу через механізм пільгового фінансового лізингу.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони, передає Укрінформ.
Як зазначають у МОУ, програма передбачає здешевлення винагороди лізингодавця. Завдяки цьому підприємства, які визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК, отримують доступ до транспорту та обладнання за зниженими ставками. Це суттєво зменшить фінансове навантаження на бізнес, який працює на потреби військових.
«Ми створюємо механізм, за якого виробники озброєння фактично сплачуватимуть лише 5% річних за договорами фінансового лізингу. Решту вартості фінансування компенсує держава. Це дозволить підприємствам інвестувати в розширення виробництва, модернізацію обладнання та оперативніше забезпечувати потреби військових. Цей механізм доповнюватиме програму доступного кредитування для зброярів, що була запроваджена у листопаді минулого року», - зазначила заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр.
У Міноборони уточнили, що державна підтримка надаватиметься через уповноважених лізингодавців - банки та лізингові компанії, які відповідатимуть критеріям, визначеним постановою.
Пільговий лізинг можна буде використовувати для фінансування розробки, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів. Зокрема, йдеться про придбання та модернізацію обладнання, транспортних засобів для виробничих і комерційних потреб, а також нежитлової нерухомості для ведення господарської діяльності підприємств.
Згідно з постановою, максимальна сума фінансування за одним договором становить до 500 млн грн, строк - до п'яти років, базова винагорода лізингодавця - не більше 23% річних, а одноразова комісія - до 0,75% від суми фінансування.
