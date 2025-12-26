Авторизация

Кабмін скасував мораторій на перевірки у сфері енергетики на час воєнного стану

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке посилює державний контроль у сферах електроенергетики та теплопостачання в умовах воєнного стану.

Відповідні зміни уряд вніс до постанови №303 від 13 березня 2022 року "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану", дозволивши Державній інспекції енергетичного нагляду можливість повноцінно здійснювати заходи державного енергетичного нагляду (контролю), повідомляє Міністерство енергетики.

Відтепер Держенергонагляд зможе контролювати дотримання законодавчих вимог усіма суб'єктами господарювання в галузях електроенергетики та теплопостачання ‒ виробниками електроенергії, оператором системи передачі, операторами систем розподілу, а також теплопостачальними підприємствами.

Необхідність ухвалення таких змін пояснюється зростанням кількості технологічних порушень та аварій на енергетичних об'єктах, пояснили у Міненерго. 

Зокрема, Держенергонагляд зможе проводити перевірки суб'єктів електроенергетики та теплопостачання як для своєчасного виявлення можливих передумов виникнення порушень у роботі об'єктів, так і для розроблення заходів для недопущення виникнення аварійних ситуацій в майбутньому.

"Реалізація Держенергонаглядом відповідного державного нагляду (контролю) забезпечить підвищення відповідальності суб'єктів господарювання за дотриманням вимог законодавства та нормативно-правових актів, норм і правил в частині технічного стану об'єктів електроенергетики та теплопостачання, організації експлуатації, забезпечення надійного постачання електричної і теплової енергії", ‒ додали у Міненерго. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9331
  0,2210
 0,52
EUR
 1
 49,4265
  0,2563
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7241  0,05 0,11 42,2979  0,05 0,13
EUR 49,2200  0,04 0,07 49,9052  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,17 0,40 42,0000  0,12 0,28
EUR 49,3415  0,23 0,46 49,4465  0,17 0,34

