Кабмін скасував мораторій на перевірки у сфері енергетики на час воєнного стану
09:43 26.12.2025 |
Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке посилює державний контроль у сферах електроенергетики та теплопостачання в умовах воєнного стану.
Відповідні зміни уряд вніс до постанови №303 від 13 березня 2022 року "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану", дозволивши Державній інспекції енергетичного нагляду можливість повноцінно здійснювати заходи державного енергетичного нагляду (контролю), повідомляє Міністерство енергетики.
Відтепер Держенергонагляд зможе контролювати дотримання законодавчих вимог усіма суб'єктами господарювання в галузях електроенергетики та теплопостачання ‒ виробниками електроенергії, оператором системи передачі, операторами систем розподілу, а також теплопостачальними підприємствами.
Необхідність ухвалення таких змін пояснюється зростанням кількості технологічних порушень та аварій на енергетичних об'єктах, пояснили у Міненерго.
Зокрема, Держенергонагляд зможе проводити перевірки суб'єктів електроенергетики та теплопостачання як для своєчасного виявлення можливих передумов виникнення порушень у роботі об'єктів, так і для розроблення заходів для недопущення виникнення аварійних ситуацій в майбутньому.
"Реалізація Держенергонаглядом відповідного державного нагляду (контролю) забезпечить підвищення відповідальності суб'єктів господарювання за дотриманням вимог законодавства та нормативно-правових актів, норм і правил в частині технічного стану об'єктів електроенергетики та теплопостачання, організації експлуатації, забезпечення надійного постачання електричної і теплової енергії", ‒ додали у Міненерго.
Учасники проведеного у жовтні консенсус-прогнозу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства погіршили порівняно із квітнем свої оцінки зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на цей рік з 2,9% до 2,1%, а на наступний - з 3,9% до 2,4% з варіативністю оцінок від 1% до 3,3%.
