Кабмін скасував мораторій на перевірки у сфері енергетики на час воєнного стану

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке посилює державний контроль у сферах електроенергетики та теплопостачання в умовах воєнного стану.

Відповідні зміни уряд вніс до постанови №303 від 13 березня 2022 року "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану", дозволивши Державній інспекції енергетичного нагляду можливість повноцінно здійснювати заходи державного енергетичного нагляду (контролю), повідомляє Міністерство енергетики.

Відтепер Держенергонагляд зможе контролювати дотримання законодавчих вимог усіма суб'єктами господарювання в галузях електроенергетики та теплопостачання ‒ виробниками електроенергії, оператором системи передачі, операторами систем розподілу, а також теплопостачальними підприємствами.

Необхідність ухвалення таких змін пояснюється зростанням кількості технологічних порушень та аварій на енергетичних об'єктах, пояснили у Міненерго.

Зокрема, Держенергонагляд зможе проводити перевірки суб'єктів електроенергетики та теплопостачання як для своєчасного виявлення можливих передумов виникнення порушень у роботі об'єктів, так і для розроблення заходів для недопущення виникнення аварійних ситуацій в майбутньому.