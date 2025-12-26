Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українці вже придбали 40 тис. квитків за програмою "УЗ 3000 км"

09:20 26.12.2025 |

Економіка, Україна

Українці від початку реалізації програми "УЗ 3000 км" придбали 40 тис. квитків, а найпопулярнішими маршрутами стали Фастів - Конотоп, Одеса - Запоріжжя, Київ/Жмеринка - Шостка, Запоріжжя - Львів та Суми - Рахів, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Вже 40 тисяч квитків придбали українці за програмою "3000 км Україною ". Безоплатні поїздки в межах 3 000 км діють у непікові періоди й зосереджені саме на маршрутах до прифронтових громад", - написав Кулеба у Телеграм-каналі в четвер.

За його словами, надалі реалізація програми розширюватиметься на всю країну. Зокрема, у періоди поза гарячим сезоном АТ "Укрзалізниця " зможе пропонувати близько 250 тис. місць на місяць.

"Це створює умови для подорожей українців, для яких ключовим чинником є доступна ціна, і додатково знижує навантаження на пікові перевезення ", - наголосив Кулеба.

Прем'єр-міністр країни Юлія Свириденко 16 грудня повідомляла, що уже 300 тис. українців активували програму з безкоштовних перевезень "Укрзалізниці" на відстань до 3000 км та оформлено понад 24 100 квитків.

Як повідомлялося, на першому етапі програми "3000", який запрацював з 3 грудня, безкоштовні квитки з'являться на більш ніж 20 поїздах, які йдуть з/в прифронтові міста та регіони. За програмою надаватимуться вільні місця в плацкарті й купе регіональних поїздів та в 2-му класі потягів "Інтерсіті". Другий етап, згідно постанови, має запрацювати після створення механізму (PSO), який компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень.

За оцінками "Укрзалізниці", у найгіршому випадку можливі втрати доходів від запровадження програми "3000" без зміни поточних тарифів можуть становити близько 400 млн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9331
  0,2210
 0,52
EUR
 1
 49,4265
  0,2563
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7241  0,05 0,11 42,2979  0,05 0,13
EUR 49,2200  0,04 0,07 49,9052  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,17 0,40 42,0000  0,12 0,28
EUR 49,3415  0,23 0,46 49,4465  0,17 0,34

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес