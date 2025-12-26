Українці від початку реалізації програми "УЗ 3000 км" придбали 40 тис. квитків, а найпопулярнішими маршрутами стали Фастів - Конотоп, Одеса - Запоріжжя, Київ/Жмеринка - Шостка, Запоріжжя - Львів та Суми - Рахів, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Вже 40 тисяч квитків придбали українці за програмою "3000 км Україною ". Безоплатні поїздки в межах 3 000 км діють у непікові періоди й зосереджені саме на маршрутах до прифронтових громад", - написав Кулеба у Телеграм-каналі в четвер.

За його словами, надалі реалізація програми розширюватиметься на всю країну. Зокрема, у періоди поза гарячим сезоном АТ "Укрзалізниця " зможе пропонувати близько 250 тис. місць на місяць.

"Це створює умови для подорожей українців, для яких ключовим чинником є доступна ціна, і додатково знижує навантаження на пікові перевезення ", - наголосив Кулеба.

Прем'єр-міністр країни Юлія Свириденко 16 грудня повідомляла, що уже 300 тис. українців активували програму з безкоштовних перевезень "Укрзалізниці" на відстань до 3000 км та оформлено понад 24 100 квитків.

Як повідомлялося, на першому етапі програми "3000", який запрацював з 3 грудня, безкоштовні квитки з'являться на більш ніж 20 поїздах, які йдуть з/в прифронтові міста та регіони. За програмою надаватимуться вільні місця в плацкарті й купе регіональних поїздів та в 2-му класі потягів "Інтерсіті". Другий етап, згідно постанови, має запрацювати після створення механізму (PSO), який компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень.

За оцінками "Укрзалізниці", у найгіршому випадку можливі втрати доходів від запровадження програми "3000" без зміни поточних тарифів можуть становити близько 400 млн грн.