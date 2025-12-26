Фінансові новини
- |
- 26.12.25
- |
- 10:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта торгується в невеликому плюсі, ціна Brent біля $62,3 за барель
09:57 26.12.2025 |
Ціни на нафту незначно підвищуються в п'ятницю на тлі слабкої активності торгів і завершують тиждень максимальним зростанням з кінця жовтня.
Напередодні торги не проводилися, оскільки біржі США і Європи були закриті з нагоди Різдва.
Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:15 кч становить $62,32 за барель, що на $0,08 (0,13%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,07 (0,12%), до $58,42 за барель.
З початку цього тижня ціни на Brent і WT зросли більш ніж на 3%.
Трейдери стежать за ситуацією навколо Венесуели після введення США режиму блокади щодо всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до країни або покидають її.
Крім того, у четвер США завдали серію ударів по терористах ІДІЛ на північному заході Нігерії в межах співробітництва з владою країни в сфері безпеки. Хоча основні нафтові родовища в Нігерії розташовані на півдні країни, удари США посилюють геополітичну напруженість.
Попри зростання цін цього тижня, як Brent, так і WTI, завершують поточний рік найрізкішим зниженням з часів пандемії COVID-19 у зв'язку з очікуваннями, що пропозиція нафти наступного року перевищуватиме попит. Ціна Brent цього року знизилася на 16%, WTI - на 18%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
|Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
|Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
|Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|PlayCity спільно з Мінцифрою працюють над змінами в Податковий кодекс та 3 закони - керівник держагентства
|Нафта торгується в невеликому плюсі, ціна Brent біля $62,3 за барель
|Кабмін скасував мораторій на перевірки у сфері енергетики на час воєнного стану
|Українці вже придбали 40 тис. квитків за програмою "УЗ 3000 км"
|Заборгованість населення України за ЖКП у III кв. зменшилася на 5,4% – Держстат
|Середні ціни на первинному ринку житла столиці зросли на 3,3%, до $2011 за кв. м у 2025р - дослідження
|Учасники консенсус-прогнозу Мінекономіки погіршили оцінку очікування зростання ВВП у 2026р до 2,4%, у 2027р – до 4,1%
Учасники проведеного у жовтні консенсус-прогнозу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства погіршили порівняно із квітнем свої оцінки зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на цей рік з 2,9% до 2,1%, а на наступний - з 3,9% до 2,4% з варіативністю оцінок від 1% до 3,3%.
Бізнес
|Експерти назвали браузери з "найгіршою" конфіденційністю: Chrome на другому місці
|Michelin і Sonatus створили систему контролю стану шин в режимі реального часу
|Нові високошвидкісні чипи HBM4 від Samsung успішно пройшли випробування NVIDIA
|Jaguar випустив останній автомобіль з ДВЗ перед переходом на електромобілі
|Рівень довіри компаній до судової системи найвищий з 2013 року – опитування ЄБА
|Репортер New York Times подав позов проти великих ШІ-компаній через порушення авторських прав
|OpenAI запустила в Україні бюджетну передплату ChatGPT Go за $4