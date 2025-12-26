Авторизация

Нафта торгується в невеликому плюсі, ціна Brent біля $62,3 за барель

Ціни на нафту незначно підвищуються в п'ятницю на тлі слабкої активності торгів і завершують тиждень максимальним зростанням з кінця жовтня.

Напередодні торги не проводилися, оскільки біржі США і Європи були закриті з нагоди Різдва.

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:15 кч становить $62,32 за барель, що на $0,08 (0,13%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,07 (0,12%), до $58,42 за барель.

З початку цього тижня ціни на Brent і WT зросли більш ніж на 3%.

Трейдери стежать за ситуацією навколо Венесуели після введення США режиму блокади щодо всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до країни або покидають її.

Крім того, у четвер США завдали серію ударів по терористах ІДІЛ на північному заході Нігерії в межах співробітництва з владою країни в сфері безпеки. Хоча основні нафтові родовища в Нігерії розташовані на півдні країни, удари США посилюють геополітичну напруженість.

Попри зростання цін цього тижня, як Brent, так і WTI, завершують поточний рік найрізкішим зниженням з часів пандемії COVID-19 у зв'язку з очікуваннями, що пропозиція нафти наступного року перевищуватиме попит. Ціна Brent цього року знизилася на 16%, WTI - на 18%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

