Ініціатива щодо спецрежиму оподаткування е-резидентів не виправдала очікувань - Гетманцев

Запроваджена з 1 квітня 2024 року ініціатива про впровадження спеціального режиму оподаткування для е-резидентів не виправдала очікувань, замість 3 тис. зареєстровано лише 116, з них 82 як фізособи-підприємці, проте податкові надходження відсутні, повідомив очільник парламентського фінкомітету Данило Гетманцев.

"Якщо пам'ятаєте, спеціальний режим був прийнятий в розвиток експерименту Кабінету міністрів, що розпочав діяльність ще з 1 липня 2020 року і впроваджувався Мінцифрою та був спрямований на залучення іноземних підприємців до української економіки шляхом надання їм можливості вести бізнес онлайн. Мінцифри за цим проєктом обіцяло понад 3000 е-резидентів уже в перший рік провадження та близько $1,5 млн податків", - написав він у Телеграм-каналі.

Проте, за словами Гетманцева, проєкт е-резидент досі залишається не успішним: з 116 е-резидентів зареєстровано як ФОП лише 82, а сплачено податків - 0 грн.

Як повідомлялось, 4 грудня 2024 року Верховна Рада на засіданні підтримала прийняла закон 4113-IX (законопроєкт №9319) щодо оподаткування винагород за гіг-контракти резидентів "Дія.City" з правкою про набуття чинності новими податковими нормами (законопроєкт №11416д) для фізосіб-підприємців і юросіб про єдиний податок із 1 січня 2025 року.

Ним передбачалось скасування норми щодо незастосування пільгової ставки ПДФО 5% та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів "Дія.City" для е-резидентів зі статусом стартапів, якщо кількість таких осіб у резидента "Дія.City" менше дев'яти. Водночас, передбачався запобіжник проти зловживань: якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента "Дія.City", потрібно доплатити ПДФО та ЄСВ.

Передбачено також звільнення від оподаткування ПНВК (податку на виведений капітал) благодійної допомоги, наданої резидентами "Дія.City" на користь ЗСУ, скасування актів наданих послуг для гіг-фахівців.

Крім того, запропоновано посилення "антикритеріїв" резидентства "Дія.City" на період дії воєнного стану та післявоєнний період, а також усунуто деякі редакційні неточності профільного закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні".