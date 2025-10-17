США та Україна створили БпЛА великої дальності з елементами ШІ

Далекобійний дрон від Auterion має назву Artemis​ ALM-20 і був створений разом з українською компанією, він вже довів надвисоку точність незалежно від супутникової навігації, його будуть виробляти масово під егідою міноборони США та інших партнерів.

Американська компанія Auterion, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення для БПЛА повідомила про успішне завершення проєкту Artemis зі створення далекобійного дрона-камікадзе з дальністю 1600 км, вагою бойової частини 45 кг та візуальним наведенням за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.

Цей дрон створений разом з неназваною, з міркувань безпеки, української компанією. І він вже пройшов повноцінні випробування, які, відповідно до заяви компанії, "включали запуск із землі, навігацію GPS і без GPS, дальній транзит і наземне спрацювання".

І головною особливістю Artemis якраз є система навігації та наведення на базі бортового комп'ютера Skynode N від Auterion. Як зазначено, вона "дозволяє дрону наводитися та уражати цілі навіть при збоях супутникової навігації" та "забезпечує найвищу точність на кінцевому етапі польоту".

Також Artemis опублікувала єдине зображення дрона, який позначений, як "діпстрайк" Artemis ALM-20. За аеродинамічною формою він дійсно повторює Shahed-136, але таке рішення насправді з'явилось доволі давно і справжній "пращур" іранського дрона - DAR з Німеччини. Варто зазначити, що Artemis ALM-20 має носову камеру, додаткові антени та, вочевидь, електричний двигун, що є доволі незвичним рішенням для далекобійних дронів.

З огляду на оприлюднену компанією інформацію, така система навігації та наведення, інтегрована одразу у цілу лінійку дронів з різною дальністю. Але ставку Auterion робить саме на далекобійну версію виробництво якої буде масовим.

"Auterion спільно з Міністерством оборони США та іншими партнерами переходить до етапу масштабування, спрямованого на спільне виробництво у великих масштабах" - заявляє компанія. При цьому виробничі лінії будуються в Україні, США та Німеччині. А налагоджені партнерські відносини з виробниками дозволяють продовжувати масштабування випуску.

Наразі повідомлення від Auterion виглядає просто феноменальним, бо мова йде про масовий серійний автономний далекобійний дрон, ефективність якого вже доведена під час реальних ударів по РФ, бо інакше важко трактувати фразу про "дальній транзит і наземне спрацювання". Більше того, вочевидь менші версії цього дрона вже публічно демонструвались в Україні.

Зокрема на початку грудня 2024 року, під час візиту до України канцлера Німеччини Олафа Шольца, було вперше показано дуже схожий аналог "Шахеда". Його розміри навряд фізично дозволяють летіти на 1600 км із 45 км, але якраз можливо він і є "молодшим" представником родини дронів Artemis.

У березні бойове застосування цих малих дронів було вперше показано 12-ю бригадою спеціального призначення "Азов". Тоді було оприлюднено відео з його роботою по цілях та зазначено, що дрон повністю автономний, що цілком відсилає до рішення Auterion.

Також було розкрито назву цього дрона-камікадзе - UAS SETH. А також вказано, що його перша партія постачається завдяки фонду "Повернись живим". На тлі його використання можливо навести ще одну фразу з офіційного повідомлення Auterion: "урядові фахівці схвалили програму [Artemis] після операційних льотних випробувань в Україні".

Тому, з високою долею ймовірності, саме на базі цього UAS SETH, але шляхом значного збільшення його розмірів й вийшов Artemis ALM-20. Бо оригінальний "Шахед" має дуже значні габарити - близько 3,5 метрів в довжину, 2,5 метра розмаху крила.