Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні-липні 2025р зріс на 49% - Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-липні
2025 року зросло на 49,3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року -
до $22,626 млрд із $15,153 млрд, повідомила Державна служба статистики
(Держстат).
Згідно з її даними, експорт товарів з України за вказаний період
порівняно із січнем-липнем 2024 року скоротився на 3,5% - до $23,31
млрд, тоді як імпорт збільшився на 16,9% - до $45,936 млрд.
Статвідомство уточнило, що в липні-2025 порівняно із червнем-2025
сезонно скоригований обсяг експорту виріс на 3,3% - до $3,465 млрд,
імпорту - на 2,6%, до $7,166 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в липні 2025 року було
негативним і становило $3,701 млрд, у попередньому місяці воно також
було негативним - $3,634 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-липні 2025 року становив 0,51 (у січні-липні 2024 року - 0,61).
Держстат повідомив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 222 країн світу.
Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в січні-липні 2025р¹.
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, січень-липень 2025 до січня-липня 2024, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, січень-липень 2025 до січня-липня 2024, %
| Усього
| 23309.7
| 96.5
| 45935.7
| 116.9
| Живi тварини; продукти тваринного походження
| 1130.8
| 122.5
| 882.1
| 110.7
| Продукти рослинного походження
| 5861.7
| 76.9
| 1638.2
| 121.2
| зернові культури
| 4349.9
| 73.5
| 106.6
| 145.3
| Жири та олії тваринного або рослинного походження
| 3775.1
| 108.1
| 178.1
| 117.1
| Готові харчові продукти
| 2213.9
| 102.6
| 2146.2
| 108.1
| Мінеральні продукти
| 1873.3
| 85.9
| 6017.5
| 114.4
| палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
| 161.4
| 141.4
| 5902.6
| 115.7
| Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості
| 602.8
| 105.2
| 5204.1
| 109.7
| фармацевтична продукція
| 216.4
| 121.7
| 1433
| 103.4
| добрива
| 7.1
| 102.8
| 910.4
| 125.4
| Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
| 218.6
| 105.6
| 2353.1
| 104.8
| Шкури необроблені, шкіра вичинена
| 53.8
| 83.3
| 138.1
| 91.6
| Деревина і вироби з деревини
| 987.9
| 115.8
| 138.3
| 105.8
| Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
| 163.2
| 120.9
| 521.6
| 97.8
| Текстильні матеріали та текстильні вироби
| 377.2
| 103.7
| 1382.8
| 103.3
| Взуття, головні убори, парасольки
| 93.3
| 102.6
| 247.5
| 92.1
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 216.7
| 114.2
| 464.3
| 111.4
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 10.7
| 31.3
| 57
| 146.6
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 2653
| 104
| 2489.2
| 109.6
| чорні метали
| 1816.1
| 103.7
| 961.1
| 109.1
| Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
| 2044.9
| 117.2
| 10820.5
| 141.1
| реактори ядерні, котли, машини
| 587.4
| 127.8
| 4063.2
| 109.9
| електричні машини
| 1457.6
| 113.4
| 6757.2
| 170.2
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
| 246.1
| 105.6
| 6471.8
| 122.9
| засоби наземного транспорту, крім залізничного
| 59.6
| 112.6
| 5110.9
| 115.3
| Прилади та апарати оптичнi, фотографічні
| 53.2
| 101.6
| 1198.3
| 124.7
| Рiзнi промислові товари
| 671.4
| 109.9
| 597.7
| 103.3
| Твори мистецтва
| 0.8
| 8.4
| 1.2
| 6.1
| Товари, придбані в портах
| 0.3
| 69.8
| 20.8
| 93.6
Дані: Держстат України
¹ - Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською
федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися)
бойові дії