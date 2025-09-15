Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні-липні 2025р зріс на 49% - Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-липні 2025 року зросло на 49,3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до $22,626 млрд із $15,153 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Згідно з її даними, експорт товарів з України за вказаний період порівняно із січнем-липнем 2024 року скоротився на 3,5% - до $23,31 млрд, тоді як імпорт збільшився на 16,9% - до $45,936 млрд.

Статвідомство уточнило, що в липні-2025 порівняно із червнем-2025 сезонно скоригований обсяг експорту виріс на 3,3% - до $3,465 млрд, імпорту - на 2,6%, до $7,166 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в липні 2025 року було негативним і становило $3,701 млрд, у попередньому місяці воно також було негативним - $3,634 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-липні 2025 року становив 0,51 (у січні-липні 2024 року - 0,61).

Держстат повідомив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 222 країн світу.



Зовнішньоторговельний оборот за найважливішими позиціями в січні-липні 2025р¹.

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, січень-липень 2025 до січня-липня 2024, % Імпорт, млн $ Імпорт, січень-липень 2025 до січня-липня 2024, % Усього 23309.7 96.5 45935.7 116.9 Живi тварини; продукти тваринного походження 1130.8 122.5 882.1 110.7 Продукти рослинного походження 5861.7 76.9 1638.2 121.2 зернові культури 4349.9 73.5 106.6 145.3 Жири та олії тваринного або рослинного походження 3775.1 108.1 178.1 117.1 Готові харчові продукти 2213.9 102.6 2146.2 108.1 Мінеральні продукти 1873.3 85.9 6017.5 114.4 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 161.4 141.4 5902.6 115.7 Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості 602.8 105.2 5204.1 109.7 фармацевтична продукція 216.4 121.7 1433 103.4 добрива 7.1 102.8 910.4 125.4 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 218.6 105.6 2353.1 104.8 Шкури необроблені, шкіра вичинена 53.8 83.3 138.1 91.6 Деревина і вироби з деревини 987.9 115.8 138.3 105.8 Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 163.2 120.9 521.6 97.8 Текстильні матеріали та текстильні вироби 377.2 103.7 1382.8 103.3 Взуття, головні убори, парасольки 93.3 102.6 247.5 92.1 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 216.7 114.2 464.3 111.4 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 10.7 31.3 57 146.6 Недорогоцінні метали та вироби з них 2653 104 2489.2 109.6 чорні метали 1816.1 103.7 961.1 109.1 Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання 2044.9 117.2 10820.5 141.1 реактори ядерні, котли, машини 587.4 127.8 4063.2 109.9 електричні машини 1457.6 113.4 6757.2 170.2 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 246.1 105.6 6471.8 122.9 засоби наземного транспорту, крім залізничного 59.6 112.6 5110.9 115.3 Прилади та апарати оптичнi, фотографічні 53.2 101.6 1198.3 124.7 Рiзнi промислові товари 671.4 109.9 597.7 103.3 Твори мистецтва 0.8 8.4 1.2 6.1 Товари, придбані в портах 0.3 69.8 20.8 93.6

Дані: Держстат України

¹ - Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії