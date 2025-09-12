Програма дій уряду: вісім пріоритетів Мінекономіки

Кабінет міністрів затвердив Програму діяльності та план пріоритетних дій уряду, яка передбачає вісім ключових цілей для Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінекономіки.

«Створення об'єднаного міністерства дозволить швидше та ефективніше досягати як галузевих цілей - у захисті довкілля і надрокористуванні, екологізаціїї економіки, розвитку сільського господарства - так і загальних спільних цілей, серед яких - інтеграція з ЄС, залучення інвестицій та підтримка вітчизняного бізнесу», - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Пріоритети Міністерства економіки та кроки для досягнення цілей:

1. Уряд має сформований набір інструментів для розвитку та масштабування бізнесу. Приватний сектор - ключовий рушій економічного зростання.

* Старт прискореної приватизації державного майна та часток у держпідприємствах.

* Спеціальні умови для бізнесу у прифронтових регіонах, нові програми підтримки «Зроблено в Україні», компенсація капінвестицій через податкові пільги.

* Розширення програм доступної іпотеки «єОселя».

2. Сучасна промислова політика

* «Промисловий Рамштайн».

* Нова національна стратегія розвитку промисловості до 2030 року.

* Індустріальні парки - ядро відновлення.

* Грантові програми для переробки.

* Оновлене законодавство про публічні закупівлі.

3. Дерегуляція. Перевірки - за ризик-орієнтованим підходом

* Цифровізація («Пульс», «єДозвіл»).

* Спрощення отримання оцінки впливу на довкілля.

* Нова хвиля дерегуляції.

4. Ефективне та ощадливе використання ресурсів (землі, надр, лісів, води). Турбота про довкілля

* Створення механізмів фінансування розвитку меліораційних систем.

* Прискорення розмінування земель, запуск агенції.

* Лібералізація земельних відносин.

* Запуск формування CRM-кластерів, запуск УРП.

* Затвердження переліків критичних та стратегічних корисних копалин і родовищ.

* Нове законодавство про ринок деревини та корпоратизація «Ліси України». Реформа екоконтролю (превентивний контроль).

* Прийняття законодавства про торгівлю квотами на викиди.

* Розвиток природно-заповідного фонду.

* Запуск ринку сміттєпереробки.

5. Інвестиції в людей і продуктивність праці

* Новий Трудовий кодекс.

* Стратегія зайнятості до 2030.

* Запуск «Обрій» як цифрової екосистеми ринку праці.

6. Зростання інвестицій у приватний і державний сектори економіки. Створення умов для масштабування інвестпроектів завдяки залученню фінансових інституцій, ІФ та розвитку механізмів ППП

* Запуск інвестфондів (США та ЄС).

* Перезавантаження Ukraine Invest.

* Прийняття стратегії ПІІ до 2030.

* Завершення реформи ППП.

* Залучення приватного капіталу у відбудову (пріоритетні проєкти ППП та розширення програми значних інвестицій).

* Страхування воєнних ризиків.

* Міжурядове фінансування проектів відновлення.

7. Активний експорт та інтеграція в глобальні ринки

* Експортна стратегія до 2030 року.

* Розвиток агрохабів для просування української продукції за кордоном.

* Розширення можливостей Експортно-кредитного агентства (гарантії та спрощення валютного контролю).

* Спрощення контролю за експортом стратегічних товарів.

8. Євроінтеграційні реформи в економіці

* Проходження скринінгу 11, 12, 13 розділу.

* Переговорні позиції України, що враховують інтереси українців та українського бізнесу (вільний рух товарів, державна допомога, конкурентна політика, охорона довкілля та захист прав інтелектуальної власності; аграрна політика, безпека харчових продуктів та санітарні й фітосанітарні заходи, рибальство та аквакультура).

* Виконання Плану України.

* Запуск системи аграрної підтримки за європейськими стандартами.

