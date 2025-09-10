Кабмін затвердив Програму дій уряду - Свириденко

Кабінет міністрів затвердив Програму дій уряду, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Сьогодні рішенням Кабінету міністрів погодили і внесли документ на розгляд Верховної Ради. У програмі ми окреслили 12 пріоритетів: це безпека й оборона, євроінтеграція, антикорупція, добробут, підтримка ветеранів, макрофінанси й реформи, бізнес, освіта й наука, медицина й спорт, відбудова, стабільність узимку, культура", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, Програма дій уряду - це план для вирішення ключових питань у цих сферах, зміцнення обороноздатності, підтримки армії, нарощення власного виробництва озброєння, забезпечення захисту громадян, розвитку економіки й підготовки до членства в Європейському Союзі.

"Ми презентували нашу програму 18 серпня для народних депутатів, міжнародних партнерів та представників аналітичних центрів. Після цього відкрили збір пропозицій для доопрацювання документа із залученням експертів, громадських організацій, бізнесу та громадян", - нагадала прем'єр.

За її словами, загалом уряд отримав 683 пропозиції від громадських організацій, бізнес-асоціацій, експертів та активних громадян.

"Найбільше звернень було адресовано Міністерству економіки (184) й Міністерству розвитку громад та територій (80). Більшість пропозицій було враховано повністю або частково, значна їх частина вже реалізується в межах чинних програм і стратегій. Я дякую всім, хто долучився до створення програми із конструктивними пропозиціями. Тепер працюємо для втілення запланованого", - написала Свириденко.

Як повідомлялося, 18 серпня Кабмін презентував проєкт Програми дій уряду. Зокрема, проєкт документу передбачав 12 стратегічних пріоритетів, першим з яких є оборона і безпека. Серед іншого, у проєкті передбачено: плани цифровізувати управління фінансами з переведенням даних у хмару та приватизацію банків; впровадження "Дія.Офісу", "ЦНАП 2.0" та електронного суду; запуск риноку сміттєпереробки та реформу екоконтролю; розширення географії дипломатичної присутності України у світі у 2025-2026 рр.; відкриття всіх переговорних Кластерів про вступ до ЄС до кінця 2026 року; поданя до законопроєкту про накопичувальне пенсійне забезпечення до 31 грудня 2025 року; запуск комплексну програму "Авто-для-Захисника" тощо.