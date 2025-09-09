Авторизация

Мінфін у серпні перерахував ₴10,6 мільярда трансфертів місцевим бюджетам

14:24 09.09.2025 |

Економіка

 

Міністерство фінансів України у серпні 2025 року забезпечило перерахування з державного бюджету 10,6 млрд грн трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів.

Про це повідомляє Мінфін, передає Укрінформ.

"У серпні 2025 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів в обсязі 10,6 млрд грн, що становить 100% до передбачених із державного бюджету коштів на серпень", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 2,1 млрд грн (100%), а додаткові дотації перераховано в сумі 1,4 млрд грн (100%).

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 вересня 2025 року становлять 175,5 млрд грн, що на 54,9 млрд грн більше ніж станом на початок 2025 року.

Зауважується, що за рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.
 

