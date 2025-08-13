Шмигаль терміново зв'язався з главою Rheinmetall після його скарг на бюрократію в Україні

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з керівником Rheinmetall Group Арміном Паппергером.

"У фокусі зараз розвиток спільних проєктів в Україні, зокрема будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів. Проговорили ключові етапи та робочі питання. Рухаємося за планом. Визначив покращену механіку координації. Працюємо разом чітко і швидко. Цінуємо нашу співпрацю", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами розмови.

Він наголосив, що уряд працює над залученням оборонні компанії з усього світу до створення виробництв і R&D центрів в Україні.

"Будуємо силу, що зупинить агресію і забезпечить стійкий мир", - резюмував міністр.

