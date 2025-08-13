Фінансові новини
- |
- 13.08.25
- |
- 17:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шмигаль терміново зв'язався з главою Rheinmetall після його скарг на бюрократію в Україні
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з керівником Rheinmetall Group Арміном Паппергером.
"У фокусі зараз розвиток спільних проєктів в Україні, зокрема будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів. Проговорили ключові етапи та робочі питання. Рухаємося за планом. Визначив покращену механіку координації. Працюємо разом чітко і швидко. Цінуємо нашу співпрацю", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами розмови.
Він наголосив, що уряд працює над залученням оборонні компанії з усього світу до створення виробництв і R&D центрів в Україні.
"Будуємо силу, що зупинить агресію і забезпечить стійкий мир", - резюмував міністр.
Стаття на тему:
12.08.25 Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів - очільник Rheinmetall
Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер висловив розчарування тим, що, на його думку, надмірна українська бюрократія уповільнює будівництво вітчизняного заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський спростував інформацію The Telegraph про нібито готовність до обміну територій
|Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський
|СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
|Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів – очільник Rheinmetall
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Бюджетний комітет рекомендує Раді ухвалити зміни до бюджету
|В Україні продовжує зростати виторг через касові апарати
|Імпорт в Україну легкових авто у липні зріс на 21% до червня-2025, лідером став Китай
|На перевантажених пунктах пропуску вдалося зменшити черги - Мінрозвитку
|Нафта перейшла до зниження, Brent торгується біля $65,8 за барель
|Шмигаль терміново зв'язався з главою Rheinmetall після його скарг на бюрократію в Україні
|У «Дії» з'явилася можливість отримати грант на відновлення бізнесу після обстрілів
Бізнес
|Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel
|Легендарна вода Perrier - не природна? Скандал, що сколихнув Францію
|Mercedes розкритикував заборону ЄС використовувати двигуни внутрішнього згоряння
|У Китаї відкрили Robot Mall — перший в країні торговий центр для роботів
|Tesla отримала ліцензію на послуги з роботаксі у штаті Техас
|Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою
|Власник бренду Fabergé продав його за $50 мільйонів