Шмигаль терміново зв'язався з главою Rheinmetall після його скарг на бюрократію в Україні

 

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з керівником Rheinmetall Group Арміном Паппергером.

"У фокусі зараз розвиток спільних проєктів в Україні, зокрема будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів. Проговорили ключові етапи та робочі питання. Рухаємося за планом. Визначив покращену механіку координації. Працюємо разом чітко і швидко. Цінуємо нашу співпрацю", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами розмови.

Він наголосив, що уряд працює над залученням оборонні компанії з усього світу до створення виробництв і R&D центрів в Україні.

"Будуємо силу, що зупинить агресію і забезпечить стійкий мир", - резюмував міністр.

12.08.25 Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів - очільник Rheinmetall
Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер висловив розчарування тим, що, на його думку, надмірна українська бюрократія уповільнює будівництво вітчизняного заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1408  0,04 0,11 41,6754  0,06 0,13
EUR 48,0150  0,19 0,39 48,6904  0,20 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,13 0,31 41,5400  0,14 0,35
EUR 48,5900  - - 48,6200  - -

