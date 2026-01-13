Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла

Павло Васильєв, голова Асоціації деревообробних підприємств України, наголосив на необхідності системної інтеграції деревообробної та меблевої галузей, а також індустріального дерев’яного будівництва до державних програм відбудови й житлової політики.

В умовах масштабних руйнувань, внутрішньої міграції населення та обмежених бюджетних ресурсів Україна потребує рішень, які поєднують швидкість реалізації, економічну ефективність і відповідність європейським стандартам. За словами Павла Васильєва, саме поєднання деревообробної промисловості з індустріальним будівництвом — prefab, modular, off-site — дозволяє у стислі терміни забезпечити масове та доступне житло без втрати якості й безпеки.

Деревина – це не лише відновлюваний ресурс із низьким вуглецевим слідом. Вона є основою розгалуженого ланцюга доданої вартості всередині країни – від заготівлі та логістики до виробництва будівельних матеріалів, домокомплектів і меблів. Системна підтримка галузі означає створення робочих місць у регіонах, зростання податкових надходжень, зменшення імпортозалежності та розвиток малого й середнього бізнесу, – наголосив він.

В АДПУ переконані, що держава має сформувати стабільний внутрішній попит на продукцію деревообробної та меблевої галузей через публічні закупівлі, забезпечити прогнозований і прозорий доступ до сировини, а також гармонізувати технічні та будівельні норми з європейськими стандартами.

Україна має шанс будувати не “як було”, а швидше, доступніше й сучасніше, інтегруючись у європейський економічний простір. Деревина може і повинна стати символом нової моделі відбудови — кліматично відповідальної, економічно ефективної та орієнтованої на потреби людей, – підкреслив Павло Васильєв.

Асоціація деревообробних підприємств України заявляє про готовність до спільної роботи з урядом, органами місцевого самоврядування та міжнародними партнерами над розробкою практичних рішень, оновленням нормативної бази та реалізацією пілотних проєктів у сфері індустріального дерев’яного будівництва.