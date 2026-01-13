Авторизация

Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла

16:29 12.01.2026

Прес-релізи

Павло Васильєв, голова Асоціації деревообробних підприємств України, наголосив на необхідності системної інтеграції деревообробної та меблевої галузей, а також індустріального дерев’яного будівництва до державних програм відбудови й житлової політики.

В умовах масштабних руйнувань, внутрішньої міграції населення та обмежених бюджетних ресурсів Україна потребує рішень, які поєднують швидкість реалізації, економічну ефективність і відповідність європейським стандартам. За словами Павла Васильєва, саме поєднання деревообробної промисловості з індустріальним будівництвом — prefab, modular, off-site — дозволяє у стислі терміни забезпечити масове та доступне житло без втрати якості й безпеки.

Деревина – це не лише відновлюваний ресурс із низьким вуглецевим слідом. Вона є основою розгалуженого ланцюга доданої вартості всередині країни – від заготівлі та логістики до виробництва будівельних матеріалів, домокомплектів і меблів. Системна підтримка галузі означає створення робочих місць у регіонах, зростання податкових надходжень, зменшення імпортозалежності та розвиток малого й середнього бізнесу, – наголосив він.

В АДПУ переконані, що держава має сформувати стабільний внутрішній попит на продукцію деревообробної та меблевої галузей через публічні закупівлі, забезпечити прогнозований і прозорий доступ до сировини, а також гармонізувати технічні та будівельні норми з європейськими стандартами.

Україна має шанс будувати не “як було”, а швидше, доступніше й сучасніше, інтегруючись у європейський економічний простір. Деревина може і повинна стати символом нової моделі відбудови — кліматично відповідальної, економічно ефективної та орієнтованої на потреби людей, – підкреслив Павло Васильєв.

Асоціація деревообробних підприємств України заявляє про готовність до спільної роботи з урядом, органами місцевого самоврядування та міжнародними партнерами над розробкою практичних рішень, оновленням нормативної бази та реалізацією пілотних проєктів у сфері індустріального дерев’яного будівництва.
 

Бізнес