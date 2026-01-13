Фінансові новини
Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
16:29 12.01.2026 |
Павло Васильєв, голова Асоціації деревообробних підприємств України, наголосив на необхідності системної інтеграції деревообробної та меблевої галузей, а також індустріального дерев’яного будівництва до державних програм відбудови й житлової політики.
В умовах масштабних руйнувань, внутрішньої міграції населення та обмежених бюджетних ресурсів Україна потребує рішень, які поєднують швидкість реалізації, економічну ефективність і відповідність європейським стандартам. За словами Павла Васильєва, саме поєднання деревообробної промисловості з індустріальним будівництвом — prefab, modular, off-site — дозволяє у стислі терміни забезпечити масове та доступне житло без втрати якості й безпеки.
Деревина – це не лише відновлюваний ресурс із низьким вуглецевим слідом. Вона є основою розгалуженого ланцюга доданої вартості всередині країни – від заготівлі та логістики до виробництва будівельних матеріалів, домокомплектів і меблів. Системна підтримка галузі означає створення робочих місць у регіонах, зростання податкових надходжень, зменшення імпортозалежності та розвиток малого й середнього бізнесу, – наголосив він.
В АДПУ переконані, що держава має сформувати стабільний внутрішній попит на продукцію деревообробної та меблевої галузей через публічні закупівлі, забезпечити прогнозований і прозорий доступ до сировини, а також гармонізувати технічні та будівельні норми з європейськими стандартами.
Україна має шанс будувати не “як було”, а швидше, доступніше й сучасніше, інтегруючись у європейський економічний простір. Деревина може і повинна стати символом нової моделі відбудови — кліматично відповідальної, економічно ефективної та орієнтованої на потреби людей, – підкреслив Павло Васильєв.
Асоціація деревообробних підприємств України заявляє про готовність до спільної роботи з урядом, органами місцевого самоврядування та міжнародними партнерами над розробкою практичних рішень, оновленням нормативної бази та реалізацією пілотних проєктів у сфері індустріального дерев’яного будівництва.
|Міністр Олексій Соболев: Монетизація лісу зростає завдяки інвестиціям, прозорості і посиленню системи контролю
Лісова реформа в Україні переходить у фазу відчутного фіскального та інвестиційного ефекту. За підсумками 2025 року державне підприємство «Ліси України» перерахувало до державного бюджету понад 15 млрд грн, отримало більш як 8 млрд грн прибутку та інвестувало близько 2 млрд грн у відновлення й розвиток.
|Особові інвестиційні рахунки — це інструмент, який формує культуру інвестування - Руслан Магомедов, Голова НКЦПФР
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.