Українська енергетична біржа розпочала відсторонення недобросовісних учасників від торгів необробленою деревиною
17:07 04.02.2026 |
На біржі зазначають, що в умовах обмеженої пропозиції ресурсу на ринку необробленої деревини суттєво загострилася проблема невиконання біржових контрактів. Дії окремих недобросовісних покупців негативно впливали на стабільність біржового механізму, ускладнювали процес планування для лісокористувачів та порушували принцип рівних умов для відповідальних учасників торгів.
Рішення про посилення відповідальності стало результатом тривалого фахового обговорення та було напрацьоване в межах робочих груп за участі представників ринку, Державного агентства лісових ресурсів України та ДП «Ліси України».
У межах застосування фінансових та адміністративних санкцій УЕБ ухвалила рішення про зупинення допуску строком на три місяці до участі у біржових торгах (аукціонах) з продажу необробленої деревини, ініційованих будь-яким учасником ринку, щодо таких суб’єктів господарювання:
· ТОВ «БУК ТРАНС ЧЕРНІВЦІ» (код ЄДРПОУ 45497123);
· ТОВ «МАГЕКОМ» (код ЄДРПОУ 44744956);
· ТОВ «Руєвіт ком» (код ЄДРПОУ 44500302);
· ПП «Енергобудівник» (код ЄДРПОУ 13889245);
· ТОВ «Вуд ЛК» (код ЄДРПОУ 44926773);
· ФОП Власенко Микола Миколайович;
· ФОП Ганушевич Галина Миколаївна;
· ФОП Лаушкін Сергій Вікторович.
Українська енергетична біржа вкотре наголошує: дотримання правил торгів та відповідальне виконання укладених договорів є ключовими умовами стабільної та прозорої роботи ринку необробленої деревини.
