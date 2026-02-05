Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українська енергетична біржа розпочала відсторонення недобросовісних учасників від торгів необробленою деревиною

17:07 04.02.2026 |

Прес-релізи


На біржі зазначають, що в умовах обмеженої пропозиції ресурсу на ринку необробленої деревини суттєво загострилася проблема невиконання біржових контрактів. Дії окремих недобросовісних покупців негативно впливали на стабільність біржового механізму, ускладнювали процес планування для лісокористувачів та порушували принцип рівних умов для відповідальних учасників торгів.

Рішення про посилення відповідальності стало результатом тривалого фахового обговорення та було напрацьоване в межах робочих груп за участі представників ринку, Державного агентства лісових ресурсів України та ДП «Ліси України».

У межах застосування фінансових та адміністративних санкцій УЕБ ухвалила рішення про зупинення допуску строком на три місяці до участі у біржових торгах (аукціонах) з продажу необробленої деревини, ініційованих будь-яким учасником ринку, щодо таких суб’єктів господарювання:

·         ТОВ «БУК ТРАНС ЧЕРНІВЦІ» (код ЄДРПОУ 45497123);

·         ТОВ «МАГЕКОМ» (код ЄДРПОУ 44744956);

·         ТОВ «Руєвіт ком» (код ЄДРПОУ 44500302);

·         ПП «Енергобудівник» (код ЄДРПОУ 13889245);

·         ТОВ «Вуд ЛК» (код ЄДРПОУ 44926773);

·         ФОП Власенко Микола Миколайович;

·         ФОП Ганушевич Галина Миколаївна;

·         ФОП Лаушкін Сергій Вікторович.

Українська енергетична біржа вкотре наголошує: дотримання правил торгів та відповідальне виконання укладених договорів є ключовими умовами стабільної та прозорої роботи ринку необробленої деревини.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1695
  0,0233
 0,05
EUR
 1
 51,0350
  0,0848
 0,17

Курс обміну валют на вчора, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9234  0,17 0,40 43,5000  0,18 0,42
EUR 50,7778  0,11 0,22 51,4956  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0900  0,11 0,25 43,1200  0,11 0,25
EUR 50,9194  0,06 0,12 50,9462  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес