Фінансові новини
- |
- 13.01.26
- |
- 02:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Другий конкурс проєктів з відновлення України запустила Швейцарія за участю приватних компаній
17:57 12.01.2026 |
Державний секретаріат Швейцарської Конфедерації з економічних питань (SECO) оголосив другий конкурс проєктів (Call for Proposals) для реалізації ініціатив з відбудови України за участю швейцарського приватного сектору.
У межах конкурсу передбачено до 150 млн швейцарських франків на співфінансування, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
До участі запрошуються швейцарські компанії, які працюють в Україні, з пропозиціями пріоритетних проєктів з огляду на потреби держави. Основний акцент конкурсу зроблено на зміцненні публічної інфраструктури.
Обсяг грантового фінансування для одного проєкту може становити від 3 до 30 млн швейцарських франків. Рішення про підтримку ухвалює спільний комітет, до складу якого входять представники органів влади Швейцарської Конфедерації та України.
На першому етапі проєктні пропозиції оцінюються за заздалегідь визначеними критеріями. Компанії, що проходять попередній відбір, отримують запрошення подати повністю опрацьовані заявки. Додатково проводяться інтерв'ю для уточнення окремих аспектів та відкритих питань.
Другий конкурс (Call for Proposals) відкритий до 8 березня 2026 року. Він базується на успішному досвіді першого конкурсу, проведеного у 2025 році, який викликав значний інтерес. Тоді близько 60 швейцарських компаній подали майже 80 проєктних пропозицій. За результатами відбору Швейцарія підтримала 12 найкращих проєктів на загальну суму 93 млн швейцарських франків.
Фінансування отримали ініціативи у сферах:
Наразі всі відібрані проєкти перебувають на етапі реалізації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія зацікавилась українськими перехоплювачами для систем NASAMS
|Україна вивчає ініціативу США про ВЕЗ на Донбасі — Зеленський
|Трамп підтримав санкції проти РФ, Сенат може голосувати вже наступного тижня — Грем
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Другий конкурс проєктів з відновлення України запустила Швейцарія за участю приватних компаній
|Через зростання витрат аграріїв польові роботи у 2026 році подорожчають на 5–10%
|Рекордний дефіцит зовнішньої торгівлі: позиція НБУ щодо ризиків для України
|Tesla Model Y та Model 3 очолили ринок електромобілів в Україні
|Надлишок пропозиції може обвалити ціни на нафту у 2026 році — Goldman
|Нацбанк бачить передумови для подальшого сповільнення інфляції
Бізнес
|Держава збільшила компенсації роботодавцям за найм працівників з пільгових категорій
|Mercedes-Benz CLA отримає систему допомоги водієві на базі NVIDIA DRIVE AV
|Universal Music оголосила про співпрацю з NVIDIA у сфері музичного ШІ
|Intel представила процесори Core Ultra 300 з приростом ігрової продуктивності до 77%
|AMD повідомила про 27% перевагу Ryzen 7 9850X3D над флагманом Intel
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.
|Санкції Заходу заморозили 500 мільйонів Telegram через російські зв’язки
|NVIDIA представила DLSS 4.5 – технологія забезпечить до 240 FPS в 4K