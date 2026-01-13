Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Другий конкурс проєктів з відновлення України запустила Швейцарія за участю приватних компаній

Державний секретаріат Швейцарської Конфедерації з економічних питань (SECO) оголосив другий конкурс проєктів (Call for Proposals) для реалізації ініціатив з відбудови України за участю швейцарського приватного сектору.

У межах конкурсу передбачено до 150 млн швейцарських франків на співфінансування, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

До участі запрошуються швейцарські компанії, які працюють в Україні, з пропозиціями пріоритетних проєктів з огляду на потреби держави. Основний акцент конкурсу зроблено на зміцненні публічної інфраструктури.

Обсяг грантового фінансування для одного проєкту може становити від 3 до 30 млн швейцарських франків. Рішення про підтримку ухвалює спільний комітет, до складу якого входять представники органів влади Швейцарської Конфедерації та України.

На першому етапі проєктні пропозиції оцінюються за заздалегідь визначеними критеріями. Компанії, що проходять попередній відбір, отримують запрошення подати повністю опрацьовані заявки. Додатково проводяться інтерв'ю для уточнення окремих аспектів та відкритих питань.

Другий конкурс (Call for Proposals) відкритий до 8 березня 2026 року. Він базується на успішному досвіді першого конкурсу, проведеного у 2025 році, який викликав значний інтерес. Тоді близько 60 швейцарських компаній подали майже 80 проєктних пропозицій. За результатами відбору Швейцарія підтримала 12 найкращих проєктів на загальну суму 93 млн швейцарських франків.

Фінансування отримали ініціативи у сферах:

  • інфраструктури (енергетика та житло)
  • громадського транспорту
  • охорони здоров'я
  • гуманітарного розмінування

    • Наразі всі відібрані проєкти перебувають на етапі реалізації. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,2552
    		  0,1795
    		 0,42
    EUR
    		 1
    		 50,5264
    		  0,3820
    		 0,76

    Курс обміну валют на вчора, 09:41
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,8118  0,06 0,14 43,4729  0,06 0,15
    EUR 49,9750  0,05 0,10 50,7439  0,05 0,10

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,2800  0,13 0,30 43,3100  0,13 0,30
    EUR 50,5510  0,32 0,65 50,5687  0,32 0,64

    Бізнес