Tesla Model Y та Model 3 очолили ринок електромобілів в Україні
Український автопарк у 2025 році поповнився понад 110 000 електромобілів, що вдвічі перевищує показники попереднього року, повідомила в понеділок асоціація Укравтопром.
Особливо стрімку динаміку продемонстрував грудень 2025 року, коли українці зареєстрували майже 33 000 електромобілів - у 8,6 раза більше, ніж у грудні 2024-го. Ажіотажне зростання було спровоковане завершенням пільг зі сплати ПДВ.
Частка нових електромобілів у загальній структурі реєстрацій становила 21%, що на один відсотковий пункт більше, ніж роком раніше. Решта припадає на вживані автомобілі, імпортовані з-за кордону.
П'ять найбільш популярних нових електромобілів в Україні 2025 року
Місце Модель Кількість реєстрацій 1 VOLKSWAGEN ID.Unyx 3 162 2 BYD Song Plus EV 2 948 3 BYD Leopard 3 1 623 4 ZEEKR 7X 1 558 5 BYD Sea Lion 07 1 337
П'ять найбільш популярних вживаних імпортованих електромобілів
|Місце
|Модель
|Кількість реєстрацій
|1
|TESLA Model Y
|10 683
|2
|TESLA Model 3
|9 348
|3
|NISSAN Leaf
|7 559
|4
|KIA Niro
|5 154
|5
|HYUNDAI Kona Electric
|4 145
Для порівняння, у 2024 році найпопулярнішим серед вживаних авто був Nissan Leaf, а серед нових - Volkswagen ID.4.
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.
