Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Tesla Model Y та Model 3 очолили ринок електромобілів в Україні

Український автопарк у 2025 році поповнився понад 110 000 електромобілів, що вдвічі перевищує показники попереднього року, повідомила в понеділок асоціація Укравтопром.

Особливо стрімку динаміку продемонстрував грудень 2025 року, коли українці зареєстрували майже 33 000 електромобілів - у 8,6 раза більше, ніж у грудні 2024-го. Ажіотажне зростання було спровоковане завершенням пільг зі сплати ПДВ.

Частка нових електромобілів у загальній структурі реєстрацій становила 21%, що на один відсотковий пункт більше, ніж роком раніше. Решта припадає на вживані автомобілі, імпортовані з-за кордону.


П'ять найбільш популярних нових електромобілів в Україні 2025 року

МісцеМодельКількість реєстрацій
1VOLKSWAGEN ID.Unyx3 162
2BYD Song Plus EV2 948
3BYD Leopard 31 623
4ZEEKR 7X1 558
5BYD Sea Lion 071 337


П'ять найбільш популярних вживаних імпортованих електромобілів

МісцеМодельКількість реєстрацій
1TESLA Model Y10 683
2TESLA Model 39 348
3NISSAN Leaf7 559
4KIA Niro5 154
5HYUNDAI Kona Electric4 145


Для порівняння, у 2024 році найпопулярнішим серед вживаних авто був Nissan Leaf, а серед нових - Volkswagen ID.4.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Tesla
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2552
  0,1795
 0,42
EUR
 1
 50,5264
  0,3820
 0,76

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8118  0,06 0,14 43,4729  0,06 0,15
EUR 49,9750  0,05 0,10 50,7439  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,13 0,30 43,3100  0,13 0,30
EUR 50,5510  0,32 0,65 50,5687  0,32 0,64

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес