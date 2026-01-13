Tesla Model Y та Model 3 очолили ринок електромобілів в Україні

Український автопарк у 2025 році поповнився понад 110 000 електромобілів, що вдвічі перевищує показники попереднього року, повідомила в понеділок асоціація Укравтопром.

Особливо стрімку динаміку продемонстрував грудень 2025 року, коли українці зареєстрували майже 33 000 електромобілів - у 8,6 раза більше, ніж у грудні 2024-го. Ажіотажне зростання було спровоковане завершенням пільг зі сплати ПДВ.

Частка нових електромобілів у загальній структурі реєстрацій становила 21%, що на один відсотковий пункт більше, ніж роком раніше. Решта припадає на вживані автомобілі, імпортовані з-за кордону.





П'ять найбільш популярних нових електромобілів в Україні 2025 року

Місце Модель Кількість реєстрацій 1 VOLKSWAGEN ID.Unyx 3 162 2 BYD Song Plus EV 2 948 3 BYD Leopard 3 1 623 4 ZEEKR 7X 1 558 5 BYD Sea Lion 07 1 337





П'ять найбільш популярних вживаних імпортованих електромобілів

Місце Модель Кількість реєстрацій 1 TESLA Model Y 10 683 2 TESLA Model 3 9 348 3 NISSAN Leaf 7 559 4 KIA Niro 5 154 5 HYUNDAI Kona Electric 4 145





Для порівняння, у 2024 році найпопулярнішим серед вживаних авто був Nissan Leaf, а серед нових - Volkswagen ID.4.







