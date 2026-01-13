Рекордний дефіцит зовнішньої торгівлі: позиція НБУ щодо ризиків для України

В Україні наразі дефіцит поточного рахунку платіжного балансу не створює критичних проблем для української економіки завдяки міжнародній допомозі.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний у колонці для Укрінформу.

У Нацбанку зазначають, що дефіцит поточного рахунку платіжного балансу станом на кінець листопада 2025 року за останні 12 місяців сягнув рекордних 30 млрд дол. США.

"За звичайних умов цей показник був б надзвичайно високим. Однак наша реальність зовсім незвичайна. В Україні вже скоро як чотири роки йде повномасштабна війна, але ситуація стійка, а міжнародні резерви оновлюють історичні максимуми", - написав він.

Пишний наголосив, що дефіцит вдається фінансувати завдяки зовнішній підтримці. Він пояснив, яким є причинно-наслідковий зв'язок: уряд потребує значного фінансування для покриття бюджетних видатків, які суттєво зросли з повномасштабною війною; міжнародні партнери надають кошти, розуміючи, що це також інвестиція в їхню безпеку; кошти через видатки бюджету йдуть в економіку та підтримують зростання імпорту, адже країна має величезні потреби для збереження обороноздатності, стійкості енергосистеми та відбудові.

"Чи означає це, що на ці дефіцити не варто зважати? Однозначно - ні. Завдання мобілізації як внутрішніх, так і зовнішніх ресурсів на потреби оборони і відбудови є актуальним. Водночас країна має запас міцності, щоб робити це зважено та якісно", - підсумував очільник Нацбанку.

