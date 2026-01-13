Фінансові новини
13.01.26
02:48
Німецька Rheinmetall оголосила про передачу Україні БМП Lynx
15:19 12.01.2026 |
Німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив, що вже на початку 2026 року Україна має отримати перші бойові машини Lynx KF41.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву компанії.
Відповідний контракт було підписано в грудні 2025 року. Точна його сума не розголошується, однак в Rheinmetall зазначили, що вона є "двозначною в мільйонах євро".
Вибір на користь Lynx KF41 зробили після всебічних випробувань бойової машини нового покоління. Бойові машини будуть оснащені двомісною баштою Lance і матимуть конфігурацію, адаптовану до потреб країни.
Наступним кроком планується закупівля додаткових партій, включаючи виробництво в Україні.
"Ми вдячні за довіру, яку нам виявляє Україна. Ми також дякуємо уряду Німеччини за підтримку. Це замовлення є фундаментальним успіхом, який підкреслює наші постійні зусилля з підтримки України", - сказав голова правління Rheinmetall AG Армін Паппергер.
Серія бойових машин Lynx KF41 була розроблена з урахуванням сучасних і майбутніх вимог.
