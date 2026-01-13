Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німецька Rheinmetall оголосила про передачу Україні БМП Lynx

Німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив, що вже на початку 2026 року Україна має отримати перші бойові машини Lynx KF41.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву компанії.

Відповідний контракт було підписано в грудні 2025 року. Точна його сума не розголошується, однак в Rheinmetall зазначили, що вона є "двозначною в мільйонах євро".

Вибір на користь Lynx KF41 зробили після всебічних випробувань бойової машини нового покоління. Бойові машини будуть оснащені двомісною баштою Lance і матимуть конфігурацію, адаптовану до потреб країни.

Наступним кроком планується закупівля додаткових партій, включаючи виробництво в Україні.

"Ми вдячні за довіру, яку нам виявляє Україна. Ми також дякуємо уряду Німеччини за підтримку. Це замовлення є фундаментальним успіхом, який підкреслює наші постійні зусилля з підтримки України", - сказав голова правління Rheinmetall AG Армін Паппергер.

Серія бойових машин Lynx KF41 була розроблена з урахуванням сучасних і майбутніх вимог.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2552
  0,1795
 0,42
EUR
 1
 50,5264
  0,3820
 0,76

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8118  0,06 0,14 43,4729  0,06 0,15
EUR 49,9750  0,05 0,10 50,7439  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,13 0,30 43,3100  0,13 0,30
EUR 50,5510  0,32 0,65 50,5687  0,32 0,64

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес