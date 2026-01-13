Фінансові новини
Нацбанк бачить передумови для подальшого сповільнення інфляції
15:37 12.01.2026 |
З червня 2025 року інфляція пішла на спад, як і прогнозувалося. Це не випадковість, а результат цілеспрямованої політики НБУ.
Про це розповів голова Національного банку України Андрій Пишний у колонці для Укрінформу.
"Щоб приборкати інфляцію, ми продовжили підвищення облікової ставки в березні 2025 року, а далі зберігали її на рівні 15,5%. У результаті заощадження в гривні залишилися привабливими, що обмежило тиск на курс гривні та ціни", - написав він.
Очільник НБУ зазначив, що вкладення населення в строкові гривневі депозити за рік зросли майже на 20%, у гривневі ОВДП - на 67%. Чистий попит населення на валюту був майже у два рази меншим, ніж у 2024 році.
Пишний додав, що Нацбанк очікує на подальше зниження інфляції. За даними Держстату у грудні 2025 року інфляція сповільнилася до 8%. Очікуємо, що ця тенденція триватиме. За нашим жовтневим прогнозом, інфляція знизиться до 6,6% у 2026 році та до цілі 5% у 2027-му. Такі значення є близькими до прогнозів більшості аналітиків.
