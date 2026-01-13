Через зростання витрат аграріїв польові роботи у 2026 році подорожчають на 5–10%

Цього року сільгоспвиробникам доведеться витратити на комплекс польових робіт на 5-10% більше: замість торішніх майже 600 млрд гривень - до 620-650 млрд гривень.

Про це пише "АПК-Інформ".

"Аграрії входять у новий сезон із високою собівартістю вирощування сільськогосподарських культур та мінімальним запасом міцності", - говориться у публікації.

Як зазначив завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Олександр Захарчук, витрати на насіння та засоби захисту рослин лишаються для представників агробізнесу головним фінансовим тягарем.

"У 2026 році сільгоспвиробникам доведеться витратити на комплекс польових робіт на 5-10% більше: замість торішніх майже 600 млрд гривень - до 620-650 млрд гривень", - сказав Захарчук.

Фахівець зауважив, що різкого подорожчання не прогнозується, адже більшу частку матеріально-технічних ресурсів аграрії закупили у 2025 році. Але вплинути на збільшення витрат протягом року можуть інші чинники. Зокрема, нестача працівників, ціни на пальне та добрива.

Саме ці чинники формують значну частину виробничих витрат і безпосередньо впливають на кінцеву вартість вирощування культур.

"Наприклад, придбання дизелю у 2025 році потребувало додаткових 5,7 млрд грн - через зростання акцизного податку відбулось зростання суми на 10%. Разом з цим у 2026 р. інфляційні процеси можуть додати ще 10-12% до нинішньої ціни реалізації пального", - зазначив Захарчук.

Натомість ситуація на ринку мінеральних добрив лишалась нерівномірною: ціни на частину позицій стабілізувались, на інші - продовжували зростати. У 2026 році ця стаття витрат може бути більшою.

У цьому році аграрії планують внести стільки ж мінеральних добрив, як і торік - 1,8-1,9 млн тонн у діючій речовині, тобто приблизно 85-90 кг на гектар.

"При тих самих обсягах може відбутися незначне зростання їх вартості на 5-7%, на це вплине здорожчання азотних добрив", - прогнозує Захарчук.