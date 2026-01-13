Фінансові новини
- |
- 13.01.26
- |
- 07:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Через зростання витрат аграріїв польові роботи у 2026 році подорожчають на 5–10%
17:40 12.01.2026 |
Цього року сільгоспвиробникам доведеться витратити на комплекс польових робіт на 5-10% більше: замість торішніх майже 600 млрд гривень - до 620-650 млрд гривень.
Про це пише "АПК-Інформ".
"Аграрії входять у новий сезон із високою собівартістю вирощування сільськогосподарських культур та мінімальним запасом міцності", - говориться у публікації.
Як зазначив завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Олександр Захарчук, витрати на насіння та засоби захисту рослин лишаються для представників агробізнесу головним фінансовим тягарем.
"У 2026 році сільгоспвиробникам доведеться витратити на комплекс польових робіт на 5-10% більше: замість торішніх майже 600 млрд гривень - до 620-650 млрд гривень", - сказав Захарчук.
Фахівець зауважив, що різкого подорожчання не прогнозується, адже більшу частку матеріально-технічних ресурсів аграрії закупили у 2025 році. Але вплинути на збільшення витрат протягом року можуть інші чинники. Зокрема, нестача працівників, ціни на пальне та добрива.
Саме ці чинники формують значну частину виробничих витрат і безпосередньо впливають на кінцеву вартість вирощування культур.
"Наприклад, придбання дизелю у 2025 році потребувало додаткових 5,7 млрд грн - через зростання акцизного податку відбулось зростання суми на 10%. Разом з цим у 2026 р. інфляційні процеси можуть додати ще 10-12% до нинішньої ціни реалізації пального", - зазначив Захарчук.
Натомість ситуація на ринку мінеральних добрив лишалась нерівномірною: ціни на частину позицій стабілізувались, на інші - продовжували зростати. У 2026 році ця стаття витрат може бути більшою.
У цьому році аграрії планують внести стільки ж мінеральних добрив, як і торік - 1,8-1,9 млн тонн у діючій речовині, тобто приблизно 85-90 кг на гектар.
"При тих самих обсягах може відбутися незначне зростання їх вартості на 5-7%, на це вплине здорожчання азотних добрив", - прогнозує Захарчук.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія зацікавилась українськими перехоплювачами для систем NASAMS
|Україна вивчає ініціативу США про ВЕЗ на Донбасі — Зеленський
|Трамп підтримав санкції проти РФ, Сенат може голосувати вже наступного тижня — Грем
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Другий конкурс проєктів з відновлення України запустила Швейцарія за участю приватних компаній
|Через зростання витрат аграріїв польові роботи у 2026 році подорожчають на 5–10%
|Рекордний дефіцит зовнішньої торгівлі: позиція НБУ щодо ризиків для України
|Tesla Model Y та Model 3 очолили ринок електромобілів в Україні
|Надлишок пропозиції може обвалити ціни на нафту у 2026 році — Goldman
|Нацбанк бачить передумови для подальшого сповільнення інфляції
Бізнес
|Держава збільшила компенсації роботодавцям за найм працівників з пільгових категорій
|Mercedes-Benz CLA отримає систему допомоги водієві на базі NVIDIA DRIVE AV
|Universal Music оголосила про співпрацю з NVIDIA у сфері музичного ШІ
|Intel представила процесори Core Ultra 300 з приростом ігрової продуктивності до 77%
|AMD повідомила про 27% перевагу Ryzen 7 9850X3D над флагманом Intel
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.
|Санкції Заходу заморозили 500 мільйонів Telegram через російські зв’язки
|NVIDIA представила DLSS 4.5 – технологія забезпечить до 240 FPS в 4K