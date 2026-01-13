Надлишок пропозиції може обвалити ціни на нафту у 2026 році — Goldman

Ціни на нафту, ймовірно, поступово знижуватимуться цього року, оскільки хвиля зростання пропозиції сформує профіцит на ринку. Водночас геополітичні ризики, пов'язані з Росією, Венесуелою та Іраном, і надалі підживлюватимуть волатильність.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Goldman Sachs.

Інвестбанк зберіг прогноз середніх цін на 2026 рік на рівні $56/$52 за барель для Brent/WTI і очікує, що наприкінці року котирування досягнуть мінімумів $54/$50 у IV кварталі, коли зростатимуть запаси в країнах ОЕСР.

"Зростання світових запасів нафти та наш прогноз профіциту 2,3 млн барелів на добу у 2026 році свідчать, що для ребалансування ринку, ймовірно, знадобляться нижчі ціни на нафту у 2026 році - аби сповільнити зростання видобутку поза ОПЕК і підтримати стійке зростання попиту - за відсутності значних збоїв постачання або скорочень видобутку ОПЕК", - зазначили в Goldman Sachs.

Минулого року обидва бенчмарки показали найгірший річний результат із 2020-го - падіння майже на 20%.

Аналітики банку додали, що зосередженість політиків США на високій пропозиції енергоносіїв і відносно низьких цінах на нафту стримуватиме стале зростання котирувань напередодні проміжних виборів (midterms).

За прогнозом Goldman, ціни мають поступово почати відновлюватися у 2027 році, коли ринок знову перейде до дефіциту через уповільнення видобутку поза ОПЕК і збереження впевненого зростання попиту.

Інвестбанк очікує, що Brent/WTI у 2027 році в середньому становитимуть $58/$54, що на $5 нижче за попередню оцінку. Причина - підвищення прогнозів пропозиції у 2027-му в США, Венесуелі та Росії відповідно на 0,3; 0,4; 0,5 млн барелів на добу.