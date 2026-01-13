Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Топ-угоди року: ринок M&A в Україні зріс на 10% у 2025 році

13:21 12.01.2026 |

Економіка

У 2025 році сукупний обсяг анонсованих і завершених угод M&A (злиття й поглинання) в Україні зріс на 10% - до $1,35 млрд, свідчить щорічне дослідження InVenture.

Компанія нарахувала 123 угоди за рік проти 114 у 2024-му.

"З огляду на обмежену публічність і низький рівень розкриття інформації щодо значної частини угод, реальний обсяг ринку M&A України може сягати близько $1,7 млрд", - йдеться в публікації.

Головним рушієм ринку, забезпечивши 65% кількості угод і понад 80% вартості, стали внутрішні інвестори.

Дата угодиОб'єкт поглинання / M&A-угодиПродавецьПокупецьШтаб-квартира (покупець)Сума угоди ($, млн)
1Лютий 2025UklonСергій Смусь, Віталій Дятленко, Дмитро та Вікторія ДубровськіПРАТ "Київстар"Україна155,0
2Вересень 2025ViOil / Вінницький олієжировий комбінатОлексій ПономарчукBungeШвейцарія138,0
3Червень 2025БЦ "Леонардо" (23 155 м²) та ТРЦ "Універмаг "Україна"" (45 330 м²)IBRCCity Capital Group (Офер Керзнер)Україна70,0
4Грудень 2025Tabletki.uaОлександр Муравщик, Наталія Муравщик, Юрій Савчин, Володимир Осьмачко, Євген Муравщик, Вадим РогатинськийПРАТ "Київстар"Україна60,0
5Червень 2025ТОВ "Міжнародний виставковий центр" (МВЦ), 73 230 м²Олександр ТкачМаксим КріппаУкраїна60,0
6Травень 2025Modern ExpoБогдан ЛукасикПетро ПилипюкУкраїна60,0
7Січень 2025АЗС Shell - 51% (ТОВ "Альянс Холдинг")Shell Overseas Investments B.V.ПАТ "Укрнафта"Україна45,0
8Квітень 2025Ідея БанкGetin HoldingAlkemi Limited (Сергій Тігіпко)Україна36,5
9Лютий 2025ДП "СК Омега-1 Логістік"Dragon Capital ("Юері Холдінг Лімітед", Кіпр)EVA (ТОВ "Руш", Руслан Шостак, Валерій Кіптик)Україна36,0
10Листопад 2025ТЦ "Sky Park" (30 000 м²) / ТОВ "Аскор Компані"Dragon Capital (Томаш Фіала)Inzhur REITУкраїна35,8
11Листопад 2025Мережа АЗС "ANP", "Авіас"Юрій КіперманТОВ "Юпіджі"Україна30,0
12Червень 2025ТОВ "Бейкень Енергетика Україна"Beiken Energy Group Co., Ltd (Китай)Prato Golf Investments LTD (Ігор Мазепа)Україна25,0
13Травень 2025N'UNIT та контейнерний термінал "Мостиська"Єгор Гребенніков, "Лемтранс" (Рінат Ахметов)Medlog SA (MSC)Швейцарія25,0
14Квітень 2025ТОВ "ГЛУХІВ-АГРОІНВЕСТ" (17 000 га)NCH Capital (ГК "Агропросперіс")ТОВ "Кролевецький комбікормовий завод"Україна25,0
15Березень 2025Будівля 6 869 м² (Київ, вул. Володимирська, 46)ФГВФОДП "Національний фонд інвестицій України"Україна22,0
16Липень 2025ТОВ "Кайрос-Холдинг" (16 600 га)Богдан Кусьпис, Іван КоцьоOKKO / Vi.An Holding Limited (Віталій Антонов)Україна20,0
17Червень 2025Будівельна компанія "Укрбуд" (114 000 м²)ФДМУТОВ "Техно-онлайн" (Євген і Василь Астіони, Марина Айаб)Україна19,0
18Квітень 2025Гольф-клуб на ОболоніТОВ "КСГ" (Сергій Кіроянець)KSEУкраїна18,0
19Березень 2025Приватне аграрно-орендне підприємство "Зоря"Агропродсервіс (Джордж Рор, Моріс Табасінік)АгроТон / Agroton Public Limited (Кіпр)Україна17,0
20Вересень 2025SwarmerСергій Купрієнко, Алекс ФінBroadband Capital Investments, RG.AI, Radius Capital, Green Flag Ventures, D3 Ventures, Network VCІноземні інвестори15,0

* Вартість угод наведена на основі офіційно підтверджених даних та ринкових оцінок. Частина сум є орієнтовною та може відрізнятися від фактичних показників через конфіденційність умов угод.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2552
  0,1795
 0,42
EUR
 1
 50,5264
  0,3820
 0,76

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8118  0,06 0,14 43,4729  0,06 0,15
EUR 49,9750  0,05 0,10 50,7439  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,13 0,30 43,3100  0,13 0,30
EUR 50,5510  0,32 0,65 50,5687  0,32 0,64

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес