Фінансові новини
- |
- 13.01.26
- |
- 07:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Топ-угоди року: ринок M&A в Україні зріс на 10% у 2025 році
13:21 12.01.2026 |
У 2025 році сукупний обсяг анонсованих і завершених угод M&A (злиття й поглинання) в Україні зріс на 10% - до $1,35 млрд, свідчить щорічне дослідження InVenture.
Компанія нарахувала 123 угоди за рік проти 114 у 2024-му.
"З огляду на обмежену публічність і низький рівень розкриття інформації щодо значної частини угод, реальний обсяг ринку M&A України може сягати близько $1,7 млрд", - йдеться в публікації.
Головним рушієм ринку, забезпечивши 65% кількості угод і понад 80% вартості, стали внутрішні інвестори.
|№
|Дата угоди
|Об'єкт поглинання / M&A-угоди
|Продавець
|Покупець
|Штаб-квартира (покупець)
|Сума угоди ($, млн)
|1
|Лютий 2025
|Uklon
|Сергій Смусь, Віталій Дятленко, Дмитро та Вікторія Дубровські
|ПРАТ "Київстар"
|Україна
|155,0
|2
|Вересень 2025
|ViOil / Вінницький олієжировий комбінат
|Олексій Пономарчук
|Bunge
|Швейцарія
|138,0
|3
|Червень 2025
|БЦ "Леонардо" (23 155 м²) та ТРЦ "Універмаг "Україна"" (45 330 м²)
|IBRC
|City Capital Group (Офер Керзнер)
|Україна
|70,0
|4
|Грудень 2025
|Tabletki.ua
|Олександр Муравщик, Наталія Муравщик, Юрій Савчин, Володимир Осьмачко, Євген Муравщик, Вадим Рогатинський
|ПРАТ "Київстар"
|Україна
|60,0
|5
|Червень 2025
|ТОВ "Міжнародний виставковий центр" (МВЦ), 73 230 м²
|Олександр Ткач
|Максим Кріппа
|Україна
|60,0
|6
|Травень 2025
|Modern Expo
|Богдан Лукасик
|Петро Пилипюк
|Україна
|60,0
|7
|Січень 2025
|АЗС Shell - 51% (ТОВ "Альянс Холдинг")
|Shell Overseas Investments B.V.
|ПАТ "Укрнафта"
|Україна
|45,0
|8
|Квітень 2025
|Ідея Банк
|Getin Holding
|Alkemi Limited (Сергій Тігіпко)
|Україна
|36,5
|9
|Лютий 2025
|ДП "СК Омега-1 Логістік"
|Dragon Capital ("Юері Холдінг Лімітед", Кіпр)
|EVA (ТОВ "Руш", Руслан Шостак, Валерій Кіптик)
|Україна
|36,0
|10
|Листопад 2025
|ТЦ "Sky Park" (30 000 м²) / ТОВ "Аскор Компані"
|Dragon Capital (Томаш Фіала)
|Inzhur REIT
|Україна
|35,8
|11
|Листопад 2025
|Мережа АЗС "ANP", "Авіас"
|Юрій Кіперман
|ТОВ "Юпіджі"
|Україна
|30,0
|12
|Червень 2025
|ТОВ "Бейкень Енергетика Україна"
|Beiken Energy Group Co., Ltd (Китай)
|Prato Golf Investments LTD (Ігор Мазепа)
|Україна
|25,0
|13
|Травень 2025
|N'UNIT та контейнерний термінал "Мостиська"
|Єгор Гребенніков, "Лемтранс" (Рінат Ахметов)
|Medlog SA (MSC)
|Швейцарія
|25,0
|14
|Квітень 2025
|ТОВ "ГЛУХІВ-АГРОІНВЕСТ" (17 000 га)
|NCH Capital (ГК "Агропросперіс")
|ТОВ "Кролевецький комбікормовий завод"
|Україна
|25,0
|15
|Березень 2025
|Будівля 6 869 м² (Київ, вул. Володимирська, 46)
|ФГВФО
|ДП "Національний фонд інвестицій України"
|Україна
|22,0
|16
|Липень 2025
|ТОВ "Кайрос-Холдинг" (16 600 га)
|Богдан Кусьпис, Іван Коцьо
|OKKO / Vi.An Holding Limited (Віталій Антонов)
|Україна
|20,0
|17
|Червень 2025
|Будівельна компанія "Укрбуд" (114 000 м²)
|ФДМУ
|ТОВ "Техно-онлайн" (Євген і Василь Астіони, Марина Айаб)
|Україна
|19,0
|18
|Квітень 2025
|Гольф-клуб на Оболоні
|ТОВ "КСГ" (Сергій Кіроянець)
|KSE
|Україна
|18,0
|19
|Березень 2025
|Приватне аграрно-орендне підприємство "Зоря"
|Агропродсервіс (Джордж Рор, Моріс Табасінік)
|АгроТон / Agroton Public Limited (Кіпр)
|Україна
|17,0
|20
|Вересень 2025
|Swarmer
|Сергій Купрієнко, Алекс Фін
|Broadband Capital Investments, RG.AI, Radius Capital, Green Flag Ventures, D3 Ventures, Network VC
|Іноземні інвестори
|15,0
* Вартість угод наведена на основі офіційно підтверджених даних та ринкових оцінок. Частина сум є орієнтовною та може відрізнятися від фактичних показників через конфіденційність умов угод.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія зацікавилась українськими перехоплювачами для систем NASAMS
|Україна вивчає ініціативу США про ВЕЗ на Донбасі — Зеленський
|Трамп підтримав санкції проти РФ, Сенат може голосувати вже наступного тижня — Грем
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Другий конкурс проєктів з відновлення України запустила Швейцарія за участю приватних компаній
|Через зростання витрат аграріїв польові роботи у 2026 році подорожчають на 5–10%
|Рекордний дефіцит зовнішньої торгівлі: позиція НБУ щодо ризиків для України
|Tesla Model Y та Model 3 очолили ринок електромобілів в Україні
|Надлишок пропозиції може обвалити ціни на нафту у 2026 році — Goldman
|Нацбанк бачить передумови для подальшого сповільнення інфляції
Бізнес
|Держава збільшила компенсації роботодавцям за найм працівників з пільгових категорій
|Mercedes-Benz CLA отримає систему допомоги водієві на базі NVIDIA DRIVE AV
|Universal Music оголосила про співпрацю з NVIDIA у сфері музичного ШІ
|Intel представила процесори Core Ultra 300 з приростом ігрової продуктивності до 77%
|AMD повідомила про 27% перевагу Ryzen 7 9850X3D над флагманом Intel
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.
|Санкції Заходу заморозили 500 мільйонів Telegram через російські зв’язки
|NVIDIA представила DLSS 4.5 – технологія забезпечить до 240 FPS в 4K