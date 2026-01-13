Топ-угоди року: ринок M&A в Україні зріс на 10% у 2025 році

У 2025 році сукупний обсяг анонсованих і завершених угод M&A (злиття й поглинання) в Україні зріс на 10% - до $1,35 млрд, свідчить щорічне дослідження InVenture.

Компанія нарахувала 123 угоди за рік проти 114 у 2024-му.

"З огляду на обмежену публічність і низький рівень розкриття інформації щодо значної частини угод, реальний обсяг ринку M&A України може сягати близько $1,7 млрд", - йдеться в публікації.

Головним рушієм ринку, забезпечивши 65% кількості угод і понад 80% вартості, стали внутрішні інвестори.

№ Дата угоди Об'єкт поглинання / M&A-угоди Продавець Покупець Штаб-квартира (покупець) Сума угоди ($, млн) 1 Лютий 2025 Uklon Сергій Смусь, Віталій Дятленко, Дмитро та Вікторія Дубровські ПРАТ "Київстар" Україна 155,0 2 Вересень 2025 ViOil / Вінницький олієжировий комбінат Олексій Пономарчук Bunge Швейцарія 138,0 3 Червень 2025 БЦ "Леонардо" (23 155 м²) та ТРЦ "Універмаг "Україна"" (45 330 м²) IBRC City Capital Group (Офер Керзнер) Україна 70,0 4 Грудень 2025 Tabletki.ua Олександр Муравщик, Наталія Муравщик, Юрій Савчин, Володимир Осьмачко, Євген Муравщик, Вадим Рогатинський ПРАТ "Київстар" Україна 60,0 5 Червень 2025 ТОВ "Міжнародний виставковий центр" (МВЦ), 73 230 м² Олександр Ткач Максим Кріппа Україна 60,0 6 Травень 2025 Modern Expo Богдан Лукасик Петро Пилипюк Україна 60,0 7 Січень 2025 АЗС Shell - 51% (ТОВ "Альянс Холдинг") Shell Overseas Investments B.V. ПАТ "Укрнафта" Україна 45,0 8 Квітень 2025 Ідея Банк Getin Holding Alkemi Limited (Сергій Тігіпко) Україна 36,5 9 Лютий 2025 ДП "СК Омега-1 Логістік" Dragon Capital ("Юері Холдінг Лімітед", Кіпр) EVA (ТОВ "Руш", Руслан Шостак, Валерій Кіптик) Україна 36,0 10 Листопад 2025 ТЦ "Sky Park" (30 000 м²) / ТОВ "Аскор Компані" Dragon Capital (Томаш Фіала) Inzhur REIT Україна 35,8 11 Листопад 2025 Мережа АЗС "ANP", "Авіас" Юрій Кіперман ТОВ "Юпіджі" Україна 30,0 12 Червень 2025 ТОВ "Бейкень Енергетика Україна" Beiken Energy Group Co., Ltd (Китай) Prato Golf Investments LTD (Ігор Мазепа) Україна 25,0 13 Травень 2025 N'UNIT та контейнерний термінал "Мостиська" Єгор Гребенніков, "Лемтранс" (Рінат Ахметов) Medlog SA (MSC) Швейцарія 25,0 14 Квітень 2025 ТОВ "ГЛУХІВ-АГРОІНВЕСТ" (17 000 га) NCH Capital (ГК "Агропросперіс") ТОВ "Кролевецький комбікормовий завод" Україна 25,0 15 Березень 2025 Будівля 6 869 м² (Київ, вул. Володимирська, 46) ФГВФО ДП "Національний фонд інвестицій України" Україна 22,0 16 Липень 2025 ТОВ "Кайрос-Холдинг" (16 600 га) Богдан Кусьпис, Іван Коцьо OKKO / Vi.An Holding Limited (Віталій Антонов) Україна 20,0 17 Червень 2025 Будівельна компанія "Укрбуд" (114 000 м²) ФДМУ ТОВ "Техно-онлайн" (Євген і Василь Астіони, Марина Айаб) Україна 19,0 18 Квітень 2025 Гольф-клуб на Оболоні ТОВ "КСГ" (Сергій Кіроянець) KSE Україна 18,0 19 Березень 2025 Приватне аграрно-орендне підприємство "Зоря" Агропродсервіс (Джордж Рор, Моріс Табасінік) АгроТон / Agroton Public Limited (Кіпр) Україна 17,0 20 Вересень 2025 Swarmer Сергій Купрієнко, Алекс Фін Broadband Capital Investments, RG.AI, Radius Capital, Green Flag Ventures, D3 Ventures, Network VC Іноземні інвестори 15,0

* Вартість угод наведена на основі офіційно підтверджених даних та ринкових оцінок. Частина сум є орієнтовною та може відрізнятися від фактичних показників через конфіденційність умов угод.



