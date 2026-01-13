Норвегія зацікавилась українськими перехоплювачами для систем NASAMS

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде розповів про плани його країни щодо співпраці з українськими виробниками зброї.

Про це він сказав під час пресконференції у Міністерстві закордонних справ у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

Під час свого візиту до Києва Ейде заявив, що Норвегія інтенсивно працює над тим, щоб надати Україні більше ракет, а також - над розвитком партнерства з українськими виробниками оборонної продукції.

За його словами, мета такого партнерства - інтеграції перехоплювачів або ефекторів від українських виробників у систему NASAMS.

"Щоб ми могли мати дешевшу зброю у більшому обсязі, оскільки проблема полягає в тому, що типові ракети, які використовуються сьогодні, є дорогими і їх мало", - пояснив Ейде.

Цього ж дня Ейде оголосив про виділення $400 млн допомоги Україні, які будуть спрямовані на енергетичний сектор та функціонування української держави.