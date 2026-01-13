Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Норвегія зацікавилась українськими перехоплювачами для систем NASAMS

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде розповів про плани його країни щодо співпраці з українськими виробниками зброї.

Про це він сказав під час пресконференції у Міністерстві закордонних справ у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

Під час свого візиту до Києва Ейде заявив, що Норвегія інтенсивно працює над тим, щоб надати Україні більше ракет, а також - над розвитком партнерства з українськими виробниками оборонної продукції.

За його словами, мета такого партнерства - інтеграції перехоплювачів або ефекторів від українських виробників у систему NASAMS.

"Щоб ми могли мати дешевшу зброю у більшому обсязі, оскільки проблема полягає в тому, що типові ракети, які використовуються сьогодні, є дорогими і їх мало", - пояснив Ейде.

Цього ж дня Ейде оголосив про виділення $400 млн допомоги Україні, які будуть спрямовані на енергетичний сектор та функціонування української держави.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: Норвегія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2552
  0,1795
 0,42
EUR
 1
 50,5264
  0,3820
 0,76

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8118  0,06 0,14 43,4729  0,06 0,15
EUR 49,9750  0,05 0,10 50,7439  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,13 0,30 43,3100  0,13 0,30
EUR 50,5510  0,32 0,65 50,5687  0,32 0,64

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес