"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Норвегія зацікавилась українськими перехоплювачами для систем NASAMS
14:21 12.01.2026 |
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде розповів про плани його країни щодо співпраці з українськими виробниками зброї.
Про це він сказав під час пресконференції у Міністерстві закордонних справ у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".
Під час свого візиту до Києва Ейде заявив, що Норвегія інтенсивно працює над тим, щоб надати Україні більше ракет, а також - над розвитком партнерства з українськими виробниками оборонної продукції.
За його словами, мета такого партнерства - інтеграції перехоплювачів або ефекторів від українських виробників у систему NASAMS.
"Щоб ми могли мати дешевшу зброю у більшому обсязі, оскільки проблема полягає в тому, що типові ракети, які використовуються сьогодні, є дорогими і їх мало", - пояснив Ейде.
Цього ж дня Ейде оголосив про виділення $400 млн допомоги Україні, які будуть спрямовані на енергетичний сектор та функціонування української держави.
|
|
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.
