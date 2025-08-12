Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер висловив розчарування тим, що, на його думку, надмірна українська бюрократія уповільнює будівництво вітчизняного заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє Defence Express.

За даними German Aid to Ukraine, генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер висловив ці зауваження під час недавньої телеконференції щодо фінансових результатів за другий квартал 2025 року.

Він підкреслив, що Україна наразі не має коштів для самостійного фінансування проєкту, і провів порівняння з аналогічним заводом в Унтерлюсі, Німеччина, який був запущений майже одночасно, але вже завершений.

Очікується, що після введення в експлуатацію завод подвоїть свою заплановану річну потужність до 300 000 снарядів, що є критично важливим ресурсом для оборони України.

Коментарі Арміна Паппергера підкреслюють проблему в оборонному секторі України - адміністративні перешкоди, які можуть уповільнювати реалізацію важливих проектів.

Хоча Україна запровадила ініціативи для спрощення процесів затвердження, їх реалізація часто залишається повільною, особливо для великих проектів, що фінансуються з іноземних джерел.

Однак, як повідомляє Defence Express, ситуація може бути не такою простою, як вважає Rheinmetall.

Як йдеться у повідомленні, спостерігачі відзначають, що початкові терміни реалізації проєкту компанії були надто амбітними, і поточний стан справ може бути результатом надмірних обіцянок, а не виключно українських затримок.

Посилання на проблему бюрократії також може бути зручним способом пояснити повільні темпи.

