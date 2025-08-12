Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів – очільник Rheinmetall

Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів – очільник Rheinmetall

 

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер висловив розчарування тим, що, на його думку, надмірна українська бюрократія уповільнює будівництво вітчизняного заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє Defence Express.

За даними German Aid to Ukraine, генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер висловив ці зауваження під час недавньої телеконференції щодо фінансових результатів за другий квартал 2025 року.

Він підкреслив, що Україна наразі не має коштів для самостійного фінансування проєкту, і провів порівняння з аналогічним заводом в Унтерлюсі, Німеччина, який був запущений майже одночасно, але вже завершений.

Очікується, що після введення в експлуатацію завод подвоїть свою заплановану річну потужність до 300 000 снарядів, що є критично важливим ресурсом для оборони України.

Коментарі Арміна Паппергера підкреслюють проблему в оборонному секторі України - адміністративні перешкоди, які можуть уповільнювати реалізацію важливих проектів.

Хоча Україна запровадила ініціативи для спрощення процесів затвердження, їх реалізація часто залишається повільною, особливо для великих проектів, що фінансуються з іноземних джерел.

Однак, як повідомляє Defence Express, ситуація може бути не такою простою, як вважає Rheinmetall.

Як йдеться у повідомленні, спостерігачі відзначають, що початкові терміни реалізації проєкту компанії були надто амбітними, і поточний стан справ може бути результатом надмірних обіцянок, а не виключно українських затримок.

Посилання на проблему бюрократії також може бути зручним способом пояснити повільні темпи.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0959  0,02 0,06 41,6196  0,04 0,10
EUR 47,8274  0,17 0,36 48,4941  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес