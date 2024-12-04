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Ділові очікування промпідприємств України в листопаді ще трохи погіршилися - Держстат

13:10 04.12.2024 |

Економіка

 

Індикатор ділової впевненості в промисловості та в переробній промисловості в Україні в листопаді знизився на 1,1 в.п. порівняно з жовтнем 2024 року - до "мінус" 9,1%, і "мінус" 9,8% відповідно, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Своєю чергою індикатор ділового клімату в промисловості не змінився порівняно з вереснем, становивши 0,3%, а в переробній промисловості знизився на 0,1 в.п. - до 0,2%.

Як повідомлялося, індикатор ділової впевненості в промисловості в поточному році почав поступово поліпшуватися в січні, збільшившись на 2,6 в.п. до грудня 2023 року - до "мінус" 11% (у переробній на 3,2% до "мінус" 11,8%), і до травня поточного року становив "мінус" 5,2% (у переробній "мінус" 2,3%). Потім він почав поступово знижуватися.

Зокрема, оцінка поточного обсягу замовлень на виробництво продукції (попит) у промисловості становила "мінус" 38% і «"мінус" 40% (проти "мінус" 40% у вересні). При цьому лише 2% опитаних промпідприємств (у переробній - 2%) вважають поточний попит вищим за норму, тоді як 60% оцінюють його як достатній (59%) і 38% - нижчим за норму (39%).

Своєю чергою листопадові очікування щодо обсягів виробництва продукції в найближчі три місяці (листопад 2024-січень 2025) також погіршилися - у промисловості вони знизилися до +1% з +6% у жовтні-2024, у переробній - до "мінус" 2 з +2%.

При цьому 23% опитаних підприємств очікує зростання обсягів виробництва в найближчі три місяці (у жовтні - 27%), а 22% - зниження (21%). У переробній промисловості відповідно зростання очікують 20% (проти 24%), зниження - 22% (22%).

За даними Держстату, оцінка поточного обсягу запасів готової продукції в промисловості в листопаді не змінилася до жовтня, становивши "мінус" 10%, у переробній знизилася на 1 в.п. - до "мінус" 13%.

При цьому, як і місяцем раніше, лише 3% опитаних підприємств вважають запаси готової продукції вищими за норму, тоді як 12% - нижчими за норму, 59% - достатніми для сезону, а 26% - не мають запасів (у переробній промисловості відповідно 3%, 14%, 68% і 15%).

Своєю чергою оцінка обсягу виробництва за попередні три місяці в промисловості становила "мінус" 4%, у переробці "мінус" 2%, тоді як місяцем раніше вони становили по "мінус" 4%.

При цьому в серпні-жовтні 23% промпідприємств відзначили зростання попиту, тоді як зниження - 22%, у переробній, відповідно, по 22%.

Водночас оцінка поточного обсягу експортного попиту в промисловості та переробці покращилася на 1 в.п., становивши відповідно "мінус" 27% і "мінус" 33%.

З опитаних промпідприємств жодне не вважає поточний експортний попит вищим за норму, тоді як нижчим - 27%, достатнім - 28%, а 45% не мають експорту. (у переробці відповідно 0%, 33%, 35% і 32%)

За даними статвідомства, забезпеченість замовленнями підприємств, як і в попередні місяці, - у середньому на чотири місяці.

За даними Держстату, зростання відпускних цін на продукцію в найближчі три місяці очікують 38% (у жовтні 37%) опитаних підприємств промисловості, зниження - 2% (2%), решта 60% вважають, що вони не зміняться; у переробній промисловості відповідно 41% (у жовтні - 35%), 2% і 57%.

Зменшення кількості працівників у листопаді-2024 - січні-2025 очікують 9% опитаних промпідприємств, зростання - 18% (у жовтні відповідно 10% і 18%), у переробці відповідно 8% і 19%.

Серед опитаних Держстатом у листопаді 1109 промислових підприємств 57 становили підприємства добувної промисловості, 881 - переробної, 102 - постачальники енергоресурсів, 69 - компанії водопостачання, каналізації, поводження з відходами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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