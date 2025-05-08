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Виробник айфонів Foxconn випускатиме електрокари для Mitsubishi
15:45 08.05.2025 |
Компанія Foxconn, яка відома як виробник iPhone для Apple, заявила про намір виробляти електромобілі для японського автовиробника Mitsubishi Motors.
Про це пише BBC.
Машини створюватимуться на Тайвані спільним підприємством Foxconn - компанією Foxtron, яку вона заснувала разом із місцевим автовиробником Yulon Motor. Згідно з попередньою домовленістю, Foxtron відповідатиме за розробку дизайну та організацію виробництва.
"Ця модель, як очікується, вийде на ринки Австралії та Нової Зеландії у другій половині 2026 року", - повідомили компанії.
Угода наразі має форму меморандуму про взаєморозуміння, тобто не є юридично обов'язковою. Сторони наголосили, що "продовжать переговори для досягнення остаточної угоди".
Для Foxconn цей контракт може стати першим великим кроком у сферу електромобілів, де конкуренція постійно зростає, особливо через швидке розширення китайських брендів на глобальному ринку.
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