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АНАЛІТИКА

Виробник айфонів Foxconn випускатиме електрокари для Mitsubishi

15:45 08.05.2025 |

Транспорт

 

Компанія Foxconn, яка відома як виробник iPhone для Apple, заявила про намір виробляти електромобілі для японського автовиробника Mitsubishi Motors.

Про це пише BBC.

Машини створюватимуться на Тайвані спільним підприємством Foxconn - компанією Foxtron, яку вона заснувала разом із місцевим автовиробником Yulon Motor. Згідно з попередньою домовленістю, Foxtron відповідатиме за розробку дизайну та організацію виробництва.

"Ця модель, як очікується, вийде на ринки Австралії та Нової Зеландії у другій половині 2026 року", - повідомили компанії.

Угода наразі має форму меморандуму про взаєморозуміння, тобто не є юридично обов'язковою. Сторони наголосили, що "продовжать переговори для досягнення остаточної угоди".

Для Foxconn цей контракт може стати першим великим кроком у сферу електромобілів, де конкуренція постійно зростає, особливо через швидке розширення китайських брендів на глобальному ринку.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Mitsubishi
 

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