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Rheinmetall і ICEYE запускають спільне виробництво супутників у Німеччині
09:57 09.05.2025 |
Німецький оборонний концерн Rheinmetall та виробник супутників ICEYE підписали меморандум про створення спільного підприємства з виробництва супутників.
Про це повідомила компанія Rheinmetall.
У новоствореному підприємстві під назвою Rheinmetall ICEYE Space Solutions Rheinmetall володітиме 60% акцій, а ICEYE - 40%, що робить німецький концерн мажоритарним акціонером.
Створення компанії ще потребує остаточного погодження та схвалення регуляторними органами.
Підприємство займатиметься виробництвом супутників у межах космічного кластеру Rheinmetall у Німеччині. Спочатку мова йде про апарати із синтезованою апертурою (SAR), а в подальшому - й про інші космічні рішення.
Виробництво, зокрема, здійснюватиметься на заводі в Нойсі. Старт серійного виробництва запланований на другий квартал 2026 року.
Нагадаємо, що компанії Rheinmetall та ICEYE вже співпрацювали за підтримки уряду Німеччини для забезпечення потреб Сил оборони України.
У межах цієї співпраці Україна отримує розширений доступ до супутникових даних, зокрема знімків, отриманих за допомогою радарів із синтезованою апертурою (SAR), встановлених на супутниках ICEYE.
Ця угода стала можливою завдяки поглибленню партнерства між Rheinmetall та ICEYE, про яке було оголошено у вересні 2024 року. Саме це стало першою ключовою віхою в стратегічному співробітництві обох компаній.
У межах домовленостей Rheinmetall отримала ексклюзивні права на продаж супутників SAR військовим і державним структурам у Німеччині та Угорщині.
Передача нових супутникових знімків Україні розпочалась на початку жовтня 2024 року.
Співпраця передбачає виділення супутникового часу та доступ до всього угруповання супутників ICEYE, що дозволяє значно розширити можливості української розвідки.
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