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Депутату Тищенку змінили запобіжний захід у справі про незаконне затримання військового
14:38 12.05.2025 |
Суд змінив запобіжний захід народному депутатові Миколі Тищенку в справі про незаконне затримання військового.
Про це повідомляє кореспондентка «Суспільного».
Так, замість цілодобового домашнього арешту Тищенко перебуватиме під нічним домашнім арештом до 12 липня.
Так само під нічним домашнім арештом перебуватиме й експоліціянт Богдан Писаренко, якого також звинувачують у незаконному затриманні.
Що закидають Тищенку?
Народного депутата Миколу Тищенка звинувачують у незаконному позбавленні волі людини (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України) через сутичку в центрі Дніпра в червні. Тоді група невідомих чоловіків у формі напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра (позивний - Син), коли той гуляв із дитиною.
У Telegram-каналах писали, що на нього напали охоронці Тищенка. Однак депутат стверджує, що це військовий завдав кількох ударів слідчому, який працював на обшуку шахрайської ботоферми, а потім намагався втекти.
Поліція, повідомляючи про сутичку, написала, що невідомі в камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловікові тілесних ушкоджень і незаконно утримували його. Про напад на слідчого в поліції нічого не повідомляли.
Зрештою, ДБР оголосило Тищенку підозру. За даними слідства, військового незаконно затримали саме за його вказівкою. Якщо Тищенка визнають винним, він може отримати 5 років в'язниці.
Охоронець депутата, Костянтин Цубера, якого разом із Тищенком підозрюють у нападі на військового, уже уклав угоду зі слідством і зобов'язався давати свідчення.
Згаданий слідчий, який брав участь у сутичці в Дніпрі, виявився поліціянтом з Києва. Щодо нього розпочали службове розслідування, згодом поліція Києва його звільнила.
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