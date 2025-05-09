Microsoft забороняє своїм співробітникам користуватись чат-ботом китайської DeepSeek

Працівникам Microsoft заборонили використовувати чат-бот зі штучним інтелектом DeepSeek через побоювання щодо збереження даних у Китаї та можливого впливу китайської пропаганди. Про це повідомив віцепрезидент компанії Бред Сміт під час слухань у Сенаті США, пише TechCrunch.

За словами Сміта, DeepSeek також не доступний у Microsoft Store через те, що дані користувачів зберігаються на серверах у Китаї й можуть бути передані місцевим спецслужбам згідно з китайським законодавством.

Попри заборону застосунку, Microsoft раніше надала доступ до ШІ-моделі DeepSeek R1 через хмарну платформу Azure. Сміт заявив, що Microsoft вдалося проникнути в модель штучного інтелекту DeepSeek і "змінити" її, щоб усунути "шкідливі побічні ефекти".

Це перша публічна заява Microsoft щодо обмеження DeepSeek, хоча інші компанії й країни вже запроваджували подібні заборони. Застосунок DeepSeek вважається конкурентом Copilot - власного ШІ-рішення Microsoft для інтернет-пошуку.