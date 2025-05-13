ICAO визнала РФ відповідальною за катастрофу малайзійського «Боїнга» рейсу MH17

Член Спільної слідчої групи (JIT) Фред Вестербеке доповідає про стан розслідування катастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines у 2014 році, архівне фото, 19 червня 2019 року.

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) офіційно визнала Росію відповідальною за катастрофу рейсу MH17 у небі над Донбасом у 2014 році, повідомило 12 травня МЗС Нідерландів.

На думку Ради ICAO, РФ своїми діями порушила Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, а саме її положення, яке забороняє застосовувати зброю проти цивільних повітряних суден під час польоту.

Найближчими тижнями Рада ICAO розгляне питання про те, яким чином Росія має відшкодувати збитки.

Скаргу на Росію до ICAO в березні 2022 року подали Австралія та Нідерланди, чиї громадяни становили більшість загиблих в авіакатастрофі. У червні 2024 року Росія оголосила, що припиняє участь у розгляді скарги, оскільки не визнає компетенцію ICAO в цій справі.

Міжнародна слідча група, до якої входили представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України, дійшла висновку, що літак був збитий проросійськими бойовиками із ЗРК «Бук», який був незадовго до цього ввезений з Росії. Суд у Нідерландах у листопаді 2022 року заочно засудив до довічного ув'язнення колишнього «міністра оборони» угруповання «ДНР» Ігоря Гіркіна (псевдо Стрєлков) та ще двох осіб за звинуваченнями у навмисному знищенні літака та навмисному вбивстві. Ще одного фігуранта справи було виправдано.

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий над Донбасом у липні 2014 року. Внаслідок цього загинуло 298 людей; ця авіакатастрофа входить до десятки найбільших за кількістю жертв в історії.