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Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» заблокований через протест поляків
23:00 12.05.2025 |
Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» заблоковано через акцію протесту з польського боку.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
«Розпочалась акція протесту польських перевізників на напрямку пункту пропуску «Дорогуськ», що навпроти українського «Ягодин». Рух транспорту заблокований», - сказав речник.
Він уточнив, що серед основних вимог протестувальників:
* привернення уваги до сфери транспортних перевезень на території Польщі;
* повернення дозволів на здійснення міжнародних транспортних перевезень українськими перевізниками на вʼїзд до Польщі.
Раніше польська сторона поінформувала, що пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватися з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один - на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, пропускатимуть безперешкодно. Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж чотирьох місяців.
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