Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» заблокований через протест поляків

Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» заблоковано через акцію протесту з польського боку.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Розпочалась акція протесту польських перевізників на напрямку пункту пропуску «Дорогуськ», що навпроти українського «Ягодин». Рух транспорту заблокований», - сказав речник.

Він уточнив, що серед основних вимог протестувальників:

* привернення уваги до сфери транспортних перевезень на території Польщі;

* повернення дозволів на здійснення міжнародних транспортних перевезень українськими перевізниками на вʼїзд до Польщі.

Раніше польська сторона поінформувала, що пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватися з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один - на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, пропускатимуть безперешкодно. Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж чотирьох місяців.