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«єВідновлення»: Світовий банк виділить $84 мільйони на відновлення житла для українців
16:00 12.05.2025 |
Рада директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування в розмірі $84 млн за програмою "єВідновлення" для проєкту HOPE, у межах якого виплачуються кошти на ремонти житла.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, до кінця року ще 98 тис. українських родин отримають компенсації.
Шмигаль зазначив, що 100 тис. українських родин за два роки скористалися програмою "єВідновлення". Держава спрямувала на це 25 млрд грн. Українцці отримували компенсації на ремонт пошкодженого житла, житлові сертифікати для купівлі нової оселі та виплати на будівництво приватних будинків на власних земельних ділянках.
"На останньому засіданні уряду ми додатково виділили ще 665 млн грн на компенсації за ремонти квартир та будинків у межах "єВідновлення". За ці кошти українці зможуть відремонтувати ще понад 7300 житлових приміщень", - додав Шмигаль.
Як повідомлялося, загалом для реалізації "єВідновлення" в держбюджеті України на 2025 рік закладено 1 млрд грн.
Наприкінці березня в "Дії" розширили послуги сервісу "єВідновлення". Так, з'явилася можливість подавати заявку на отримання компенсації для відбудови на власній ділянці.
До того заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська заявляла, що в Україні через повномасштабне вторгнення Росії знищено близько 13% житлового фонду.
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