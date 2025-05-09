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АНАЛІТИКА

Huawei представила перший ноутбук з власною операційною системою HarmonyOS

22:09 08.05.2025 |

Новини IT

Huawei представила перший ноутбук з власною операційною системою HarmonyOS

 

Китайська компанія Huawei, яка нещодавно втратила ліцензію на випуск пристроїв з Windows, представила перший ноутбук оснащений її власною операційною системою HarmonyOS 5, також відомої як HarmonyOS Next. Про це пише South China Morning Post.

Huawei представила перший ноутбук з власною операційною системою HarmonyOS

 

Інформації як про сам ноутбук, так і про операційну систему поки що обмаль, але відомо, що реліз нового пристрою відбудеться 19 травня 2025 року. Поки що ж відомо, що HarmonyOS Next зможе запускати як окремі додатки для ПК, так і деякі застосунки зі смартфонів. Зовнішньо операційна система нагадує мікс між macOS та Windows з мобільними іконками.

Huawei представила перший ноутбук з власною операційною системою HarmonyOS

 

Huawei також оснастила ноутбук власним ШІ-асистентом Celia, який може виконувати різноманітні задачі, як-от створення презентацій, підсумовування зустрічей або пошуку даних у локальних документах, якщо надати йому доступ до необхідного програмного забезпечення.

Пристрій оснащено різноманітним китайським програмним забезпеченням для роботи й розваг. Серед встановлених застосунків - офісний пакет WPS, який є аналогом Microsoft Office, та платформа для командної роботи DingTalk від компанії Alibaba.

Huawei представила перший ноутбук з власною операційною системою HarmonyOS

 

Завдяки підтримці мобільних додатків, HarmonyOS Next також має соціальну мережу RedNote, яка нещодавно набула популярності під час блокування TikTok у США, відеоплатформу Bilibili та інструмент для співпраці від ByteDance - Feishu. Очікується, що до кінця року ноутбук підтримуватиме понад 2000 застосунків.

Huawei представила перший ноутбук з власною операційною системою HarmonyOS

 

Щодо самого ноутбука, то зовнішньо він дуже нагадує Huawei Matebook X Pro, має три роз'єми USB-C та гравіювання HarmonyOS на кришці. Наразі це все, що відомо про новинку.

Huawei представила перший ноутбук з власною операційною системою HarmonyOS

 

Нагадаємо, що HarmonyOS на перших етапах розроблялася як мобільна операційна система. Китайська компанія вдалася до такого після заборони використовувати Android у своїх смартфонах. Проте, під загрозою втратити ліцензію на Windows, Huawei почала адаптовувати ОС і під ноутбуки.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Huawei
 

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