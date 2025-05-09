Huawei представила перший ноутбук з власною операційною системою HarmonyOS

Китайська компанія Huawei, яка нещодавно втратила ліцензію на випуск пристроїв з Windows, представила перший ноутбук оснащений її власною операційною системою HarmonyOS 5, також відомої як HarmonyOS Next. Про це пише South China Morning Post.

Інформації як про сам ноутбук, так і про операційну систему поки що обмаль, але відомо, що реліз нового пристрою відбудеться 19 травня 2025 року. Поки що ж відомо, що HarmonyOS Next зможе запускати як окремі додатки для ПК, так і деякі застосунки зі смартфонів. Зовнішньо операційна система нагадує мікс між macOS та Windows з мобільними іконками.

Huawei також оснастила ноутбук власним ШІ-асистентом Celia, який може виконувати різноманітні задачі, як-от створення презентацій, підсумовування зустрічей або пошуку даних у локальних документах, якщо надати йому доступ до необхідного програмного забезпечення.

Пристрій оснащено різноманітним китайським програмним забезпеченням для роботи й розваг. Серед встановлених застосунків - офісний пакет WPS, який є аналогом Microsoft Office, та платформа для командної роботи DingTalk від компанії Alibaba.

Завдяки підтримці мобільних додатків, HarmonyOS Next також має соціальну мережу RedNote, яка нещодавно набула популярності під час блокування TikTok у США, відеоплатформу Bilibili та інструмент для співпраці від ByteDance - Feishu. Очікується, що до кінця року ноутбук підтримуватиме понад 2000 застосунків.

Щодо самого ноутбука, то зовнішньо він дуже нагадує Huawei Matebook X Pro, має три роз'єми USB-C та гравіювання HarmonyOS на кришці. Наразі це все, що відомо про новинку.

Нагадаємо, що HarmonyOS на перших етапах розроблялася як мобільна операційна система. Китайська компанія вдалася до такого після заборони використовувати Android у своїх смартфонах. Проте, під загрозою втратити ліцензію на Windows, Huawei почала адаптовувати ОС і під ноутбуки.



