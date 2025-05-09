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АНАЛІТИКА

Amazon представила Vulcan — робота, який не просто бачить, а й відчуває предмети

09:20 09.05.2025 |

Новини IT

Amazon представила Vulcan — робота, який не просто бачить, а й відчуває предмети

 

Amazon представила Vulcan - свого першого робота з відчуттям дотику. Його вже тестують на складах у США та Німеччині. Це перший робот компанії, здатний "відчувати" об'єкти, з якими він працює.

Vulcan розпізнає момент дотику, силу натиску та форму предметів, що дозволяє йому ефективно та безпечно переміщати товари.

На відміну від звичайних промислових роботів, які зупиняються або пробивають усе на шляху, Vulcan діє м'яко і точно. Він обладнаний "рукою", яка нагадує лінійку на основі випрямляча для волосся: одна частина рухає інші предмети в комірці, інша - тримає товар і подає його на місце через вбудований конвеєр.

Amazon представила Vulcan — робота, який не просто бачить, а й відчуває предмети

 

Для вилучення речей із комірок Vulcan використовує камеру й вакуумовану присоску. Він бачить потрібний предмет, обирає, за що його краще схопити, і стежить, щоб узяв саме те, що потрібно. Наразі Vulcan може працювати з приблизно 75% товарів у каталогах Amazon. Якщо не може - кличе людину.

Amazon представила Vulcan — робота, який не просто бачить, а й відчуває предмети

 

Система вже працює у США та Німеччині, де допомагає працівникам, виконуючи завдання на верхніх і нижніх полицях інвентарних стелажів. Це зменшує потребу у драбинах і полегшує роботу працівників. У компанії кажуть, що Vulcan навчається на помилках і з часом стає розумнішим. Amazon планує впровадити його на складах у Європі, Великій Британії та США найближчими роками.

Нещодавно Amazon анонсувала Ocelot - новий процесор компанії для квантових обчислень. Прототип чипа використовує "котячі кубіти", які пригнічують певні типи квантових помилок.

За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Amazon
 

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