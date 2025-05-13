Торік виробничий потенціал ВПК України зріс втричі, до $35 мільярдів - Сметанін

Виробничий потенціал ВПК України протягом минулого року зріс з 12 до 35 мільярдів доларів, завдяки чому Україна наразі сама виробляє понад 30% зброї та боєприпасів, що використовують на полі бою її Сили оборони у боротьбі з російським агресором.

Про це сьогодні у Брюсселі під час Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нам, українцям, пощастило мати настільки сильних партнерів, особливо в оборонній промисловості. Цей форум відкриває шлях для нових проєктів й угод. Завдяки партнерству з європейською оборонною промисловістю українська оборонна промисловість значно зросла протягом минулого року. Наша виробнича спроможність збільшилася від 12 до 35 мільярдів доларів. Сьогодні більш як 30% зброї, що використовується Силами оборони України виробляються в Україні. Я дійсно вдячний вам за ваш внесок у цей результат», - наголосив український урядовець.

Він зауважив, що для української та для європейської оборонної індустрії є критично важливим підтримувати високий темп розвитку й інновацій, оскільки Російська Федерація продовжує нарощувати власне оборонне виробництво.

Щоб досягти цієї мети, європейські та українські партнери мають спільними зусиллями подолати певні недоліки, які стримують розвиток їх оборонних спроможностей, підкреслив Сметанін. Серед таких недоліків український міністр назвав нестачу інвестицій та замовлень, прогалини в уніфікації та стандартизації систем озброєння, що сукупно призводить до зростання вартості виробництва та обслуговування військової техніки. Форум, що відбувається у Брюсселі, дозволяє продовжувати пошук належних рішень для згаданих проблем, додав він.

«Українська оборонна промисловість довела свою стійкість під вогнем... Ми маємо повністю інтегрувати український оборонний сектор в європейську оборону технологічну та промислову базу, включаючи участь у програмі «Rearm EU». Спільні дослідження й виробництво, спільні мережі постачання і навчання українських сил не лише допоможуть перемогти Україні, - це буде перемога Європейського Союзу. Тож давайте створимо арсенал вільного світу разом», - закликав міністр з питань стратегічних галузей промисловості України.

Як вже повідомлялося, сьогодні у Брюсселі відбувається 2-й Форум оборонної промисловості ЄС-Україна, що об'єднав провідних виробників українського і європейського оборонного сектору.