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АНАЛІТИКА

Peugeot поширила восьмирічну гарантію на всі електромобілі

22:50 08.05.2025 |

Транспорт

 

Peugeot офіційно поширила програму Peugeot Care - гарантію на 8 років або 160 000 км пробігу - на весь модельний ряд своїх електромобілів.

Розширена гарантія Peugeot була вперше запущена на початку 2024 року для моделі E-3008 під назвою Allure Care. Відтоді вона отримала нове позначення і стала доступною для всіх пасажирських EV бренду, включно з E-Rifter і E-Traveller.

Програма покриває ключові компоненти електромобіля:

* Електромотор
* Бортовий зарядний пристрій
* Трансмісію
* Основні електричні та механічні вузли
* Гарантія на високовольтну батарею також діє 8 років або 160 000 км.

Peugeot Care активується автоматично і без доплат після планового технічного обслуговування в офіційного дилера. Програма продовжується на 2 роки або 25 000 км після кожного сервісу.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Peugeot
 

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