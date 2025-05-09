Peugeot поширила восьмирічну гарантію на всі електромобілі

Peugeot офіційно поширила програму Peugeot Care - гарантію на 8 років або 160 000 км пробігу - на весь модельний ряд своїх електромобілів.

Розширена гарантія Peugeot була вперше запущена на початку 2024 року для моделі E-3008 під назвою Allure Care. Відтоді вона отримала нове позначення і стала доступною для всіх пасажирських EV бренду, включно з E-Rifter і E-Traveller.

Програма покриває ключові компоненти електромобіля:

* Електромотор

* Бортовий зарядний пристрій

* Трансмісію

* Основні електричні та механічні вузли

* Гарантія на високовольтну батарею також діє 8 років або 160 000 км.

Peugeot Care активується автоматично і без доплат після планового технічного обслуговування в офіційного дилера. Програма продовжується на 2 роки або 25 000 км після кожного сервісу.