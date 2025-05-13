Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціновий індекс базового навантаження BASE на РДН України за першу декаду травня збільшився на 19,2%

 

Ціновий індекс електричної енергії базового навантаження BASE на ринку "на добу наперед" (РДН) України за 10 днів травня 2025 року становив 5 362,70 грн/МВт*год, що на 19,2% вище, ніж за аналогічний період квітня (4 497,68 грн/МВт*год).

За даними АТ "Оператор ринку", середньозважена ціна купівлі-продажу е/е на РДН зафіксована за першу декаду травня на рівні 5 569,53 грн/МВт*год, що на 15,2% більше, ніж за 10 днів квітня (4 834,17 грн/МВт*год).

На внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена ціна акцептованої протягом 10 днів травня е/е становила 5 400,15 грн/МВт*год, що на 16,9% перевищило аналогічний період квітня - 4 619,04 грн/МВт*год.

"Обсяг торгів е/е на РДН за 10 днів травня 2025 р. становить 684 787,7 МВт*год, на ВДР акцептовано - 46 959,9 МВт*год. У порівнянні з першою декадою квітня обсяг торгів на РДН за першу декаду травня знизився на 11,76%, на ВДР обсяг торгів впав на 39,87%", - зазначив "Оператор ринку".

За даними ENTSOE, Україна у період 1-10 травня вісім разів (1-8 травня) займала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на РДН, якщо порівняти з 26 країнами Європи. Натомість у квітні Україна лідирувала за індексом BASE п'ять разів (16, 17, 27, 28 і 29 квітня).

Однією з причин росту ціни е/е на спотовому ринку з початку травня могло стати збільшення виробництва електроенергії на ТЕС та ТЕЦ для покриття додаткового попиту внаслідок ремонтної кампанії на АЕС. Станом на 9 травня у плановому ремонті перебували чотири з дев'яти енергоблоків АЕС, які знаходяться на підконтрольній території в енергосистемі України.

Як повідомлялося, ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на ринку "на добу наперед" (РДН) України за 10 днів квітня 2025 року становив 4 497,68 грн/МВт*год, що на 12,6% нижче, ніж за аналогічний період березня (5 147,35 грн/МВт*год).

Україна за підсумками 2024 року за показником індексу BASE на РДН, що становив 4 522,87 грн/МВт*год у розрахунку за єдиним центральноєвропейським часом (СЄТ), посіла третє місце серед 27 європейських країн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5387
  0,0083
 0,02
EUR
 1
 46,1578
  0,5950
 1,27

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1352  0,00 0,00 41,7652  0,03 0,07
EUR 46,4352  0,05 0,11 47,2074  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5400  0,02 0,04 41,5600  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес