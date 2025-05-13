Ціновий індекс базового навантаження BASE на РДН України за першу декаду травня збільшився на 19,2%

Ціновий індекс електричної енергії базового навантаження BASE на ринку "на добу наперед" (РДН) України за 10 днів травня 2025 року становив 5 362,70 грн/МВт*год, що на 19,2% вище, ніж за аналогічний період квітня (4 497,68 грн/МВт*год).

За даними АТ "Оператор ринку", середньозважена ціна купівлі-продажу е/е на РДН зафіксована за першу декаду травня на рівні 5 569,53 грн/МВт*год, що на 15,2% більше, ніж за 10 днів квітня (4 834,17 грн/МВт*год).

На внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена ціна акцептованої протягом 10 днів травня е/е становила 5 400,15 грн/МВт*год, що на 16,9% перевищило аналогічний період квітня - 4 619,04 грн/МВт*год.

"Обсяг торгів е/е на РДН за 10 днів травня 2025 р. становить 684 787,7 МВт*год, на ВДР акцептовано - 46 959,9 МВт*год. У порівнянні з першою декадою квітня обсяг торгів на РДН за першу декаду травня знизився на 11,76%, на ВДР обсяг торгів впав на 39,87%", - зазначив "Оператор ринку".

За даними ENTSOE, Україна у період 1-10 травня вісім разів (1-8 травня) займала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на РДН, якщо порівняти з 26 країнами Європи. Натомість у квітні Україна лідирувала за індексом BASE п'ять разів (16, 17, 27, 28 і 29 квітня).

Однією з причин росту ціни е/е на спотовому ринку з початку травня могло стати збільшення виробництва електроенергії на ТЕС та ТЕЦ для покриття додаткового попиту внаслідок ремонтної кампанії на АЕС. Станом на 9 травня у плановому ремонті перебували чотири з дев'яти енергоблоків АЕС, які знаходяться на підконтрольній території в енергосистемі України.

Як повідомлялося, ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на ринку "на добу наперед" (РДН) України за 10 днів квітня 2025 року становив 4 497,68 грн/МВт*год, що на 12,6% нижче, ніж за аналогічний період березня (5 147,35 грн/МВт*год).

Україна за підсумками 2024 року за показником індексу BASE на РДН, що становив 4 522,87 грн/МВт*год у розрахунку за єдиним центральноєвропейським часом (СЄТ), посіла третє місце серед 27 європейських країн.