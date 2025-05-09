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АНАЛІТИКА

NVIDIA модифікує чип H20 для Китаю, щоб обійти експортні обмеження США — Reuters

 

NVIDIA планує випустити спрощену версію чипа H20 для Китаю в найближчі два місяці через обмеження на експорт, введені США. Оригінальну версію H20, яка була найпотужнішою для Китаю, заблокували після того, як уряд США заявив, що для її продажу потрібна ліцензія, пише Reuters.

Модифікована версія чипа, яку планується випустити в липні, має знижені технічні характеристики, зокрема менший обсяг пам'яті. Однак замовники зможуть налаштовувати продуктивність чипа.

Цей крок є частиною стратегії NVIDIA зберегти свою присутність на важливому китайському ринку, попри експортні обмеження США, які були введені через можливе військове використання чипів. NVIDIA вже повідомила своїх основних китайських клієнтів, зокрема хмарні сервіси, про планований випуск оновленої версії чипа.

Минулого місяця CEO NVIDIA Дженсен Хуанг відвідав Пекін і наголосив на важливості Китаю для компанії. Китай становить 13% від загальних продажів NVIDIA, що робить цей ринок стратегічно важливим. З 2022 року США обмежили експорт найсучасніших чипів до Китаю, а після жовтня 2023 року, коли були посилені експортні правила, NVIDIA представила H20.

Китайські технологічні гіганти, зокрема Tencent, Alibaba та ByteDance, активно замовляли чипи H20 через зростаючий попит на доступні ШІ-моделі, що створює додаткові труднощі для NVIDIA в умовах обмежень.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: NVIDIA, США, Китай
 

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