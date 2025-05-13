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Збитки від шахрайства з платіжними картками зросли торік на 37% і перевищили 1 мільярд, – НБУ
17:36 12.05.2025 |
У 2024 році зафіксовано 270 тисяч незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток. Порівняно із 2023 роком, цей показник зменшився на 2 тисячі операцій (або на 1%).
Водночас збитки від них зросли на 37% - до загальної суми 1,1 млрд гривень, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).
"Це пов'язано із зростанням середньої суми однієї незаконної операції на 39% порівняно з 2023 роком (з 3 065 гривень у 2023 році до 4 247 грн у 2024 році)", - пояснили в НБУ.
Водночас у 2024 році, крім зростання суми збитків, відбулося і зростання загальної суми видаткових операцій з використанням платіжних карток (на 8%).
"Відповідно відносний рівень збитків від шахрайства з використанням платіжних карток до загальної суми видаткових операцій зріс менше - на 28%. Отже, на один мільйон гривень, витрачених за допомогою платіжних карток, припадало 176 грн збитків від шахрайства", - зауважили у Нацбанку.
Більшість шахрайських випадків з платіжними картками торік відбулися в Інтернеті - 83% від загальної кількості випадків шахрайських операцій. Решта 17% відбулися через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування).
Загалом, на один мільйон видаткових операцій із платіжними картками припадала 31 шахрайська операція.
Водночас розподіл за сумою збитків відповідно до місця проведення шахрайської операції у 2024 році змінився:
* зросла частка шахрайських операцій через Інтернет - до 93% (у 2023 році було 86%);
* відповідно 7% від загальної суми збитків завдано через шахрайство у фізичних пристроях.
При цьому середня сума однієї незаконної операції в Інтернеті торік зросла вполовину (на 51%) та становила 4 761 гривень (у 2023 році - 3 150 гривень).
"Як і раніше, переважна більшість шахрайських випадків спричинена соціальною інженерією. Тобто, коли клієнти самостійно розголошують особисті дані, реквізити платіжних карток, підтверджуючі коди та паролі для проведення платіжних операцій. Торік 84% від загальної суми всіх збитків було спричинено соціальною інженерією (у 2023 році цей показник був 80%)", - додали у Нацбанку.
Як повідомлялося, у 2023 році кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, зросла на чверть та становила 272 тис. операцій. Сума збитків зросла на 73% та сягнула 833 млн грн.
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