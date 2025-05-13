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АНАЛІТИКА

Місцеві бюджети України з початку року отримали понад 156 мільярдів. Це на 18,5% більше, ніж торік

17:12 12.05.2025 |

Економіка

 

Надходження до місцевих бюджетів України за січень-квітень 2025 року зросли на 18,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

Загалом місцеві бюджети за чотири місяці отримали понад 156,3 млрд грн, що на 24,4 млрд грн більше, ніж торік.

Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів за цей період стали:

* податок на доходи фізичних осіб - майже 87,7 млрд грн (+21% до січня-квітня 2024 року),

* єдиний податок - 28,6 млрд грн (+14,6%),

* податок на майно - майже 18,2 млрд грн (+14,5%),

* податок на прибуток підприємств - 11,8 млрд грн (+12,1%),

* акцизний податок із вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - 809,3 млн грн (+61,2%),

* туристичний збір - 99,1 млн грн (+35,4%).

Як повідомлялося, впродовж першого кварталу 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 120 млрд грн, що на 18,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Доходи загального фонду місцевих бюджетів у 2024 році становили 451 млрд грн, що на 2,1%, або на 9,1 млрд грн, більше, ніж у 2023 році.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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